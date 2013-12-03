انصاری درباره جدیدترین تجربه کارگردانی خود به خبرنگار مهر گفت: پیش از این تجربه کارگردانی چند نمایش عروسکی را انجام داده‌ام اما قرار است در تجربه جدیدی که تمرینات آن را آغاز کرده‌ایم، کارگردانی نمایشی غیر عروسکی را انجام دهم. در حال حاضر تمرینات نمایش "بی‌بی بی‌دل" نوشته نادر برهانی‌مرند را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم اوایل دی‌ماه سال جاری آن را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببریم.



وی یادآور شد: شاید برای کارگردانی که پیش از این نمایش‌های عروسکی و عروسکی زنده اجرا کرده است ریسک بالایی باشد که به سراغ کارگردانی نمایشی غیر عروسکی برود اما این ریسک برای من دلنشین است و امیدوارم که تجربه موفقی باشد.



کارگردان نمایش "ماکاندو" و "ماه پیشونی" درباره دلایل دوری چندین ساله‌اش از عرصه کارگردانی تئاتر گفت: بخشی از این دوری خودخواسته بوده و دلیلش شرایط موجود در عرصه تولید و اجرای تئاتر بوده است. برخی مسائل شخصی و خانوادگی هم از دیگر دلایل این وقفه چند ساله بوده و امیدوارم که اجرای "بی‌بی بی‌دل" پایان این روند باشد.



انصاری درباره گروه بازیگران و عوامل نمایش "بی‌بی بی‌دل" افزود: در این نمایش آناهیتا اقبال‌نژاد، محمودرضا رحیمی، فرشته سرابندی، محسن قصابیان، سهیل ساعی و فرانک جلیلی به ایفای نقش می‌پردازند. رضا مهدیزاده طراح صحنه، تورج ثمینی‌پور مدیر تولید، رضا حیدری طراح نور و ثمینی‌پور و امین رهبر دستیاران کارگردان "بی‌بی بی‌دل" هستند.



عضو گروه "تئاتر معاصر" درباره برنامه ریزی‌های مدنظر برای اجراهای بین‌المللی نمایش "بی‌بی بی‌دل" یادآور شد: با چند جشنواره بین‌المللی رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم که به محض قطعی شدن آن‌ها را اعلام می‌کنیم.



آزاده انصاری سال 87 نمایش "ماکاندو" را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد که این اثر جایزه ویژه جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک را از آن خود کرد و اجراهای بین‌المللی متعدد و موفقی در کشورهای مختلف داشت.