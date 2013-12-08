ناصر شفق تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که این روزها درگیر شرکت در جلسات اتحادیه تهیه‌کنندگان است، گفت: قراربود فیلمنامه "پاییز" در ماه جاری برای دریافت پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی ارسال شود، اما به دلیل مشغولیت‌های فعلی دو ماه آینده "پاییز" را برای دریافت پروانه ساخت به جریان می اندازم.

وی با بیان این مطلب که قرار است از نابازیگر در این فیلم سینمایی استفاده کند، بیان کرد: داستان این فیلم در فصل سرما رخ می دهد به همین دلیل "پاییز" را اسفند ماه جلوی دوربین می‌برم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "بانوی من" در پاسخ به این پرسش که چرا "پاییز" در دولت قبل پروانه ساخت نگرفت؟ گفت: متاسفانه دولت قبل به سینما نگاهی سیاسی داشت و کمتر به متن فیلمنامه اهمیت می‌داد به همین دلیل تنها به کارگردانانی که با آنها در ارتباط بودند اجازه فعالیت در سینما را می‌دادند.

شفق در پایان گفت: خوشبختانه مدیران فعلی سینما با دنیای سینما آشنایی دارند و شرایط مناسبی را برای ایجاد گفتگو بین خود و سینماگران فراهم کرده‌اند.