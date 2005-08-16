رسيدگي به تخلفات بهداشتي در شوراهاي حل اختلاف

دكتر مسعود ستايشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: پيش از اين رسيدگي به تخلفات بهداشتي در وظايف شوراهاي حل اختلاف گنجانده نشده بود ، اما مقرر شد تا اينگونه تخلفات نيز در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرند.

وي با بيان اينكه رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنان حداكثر تا 5 ميليون ريال است در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار دارد افزود : رسيدگي به جرايم قانوني كه مجازات آنان كمتر از 91 روز حبس است در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف قرار دارد.

ستايشي به صلاحيت هاي تكليفي شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت : بر اساس واگذاري برخي صلاحيت ها اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند و اين گونه صلاحيت ها در ماده 7 آيين نامه اين امر تاكيد شده است و قانوني است.

رييس شوراهاي حل اختلاف تهران تصريح كرد : دعاوي مالي 10 ميليون ريال نيز در شوراهاي حل اختلاف قابل رسيدگي است اما شوراها حق رسيدگي به پرونده هاي مالي بيش از مبلغ تعيين شده را ندارند.