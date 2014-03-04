تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی محروم و جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به استناد گزارش ناظر مسابقه بین تیم‌های صنایع پتروشیمی ماهشهر و ذوب‌آهن اصفهان در مرحله نخست پلی‌آف مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور و به خاطر پرتاب ترقه توسط تماشاگران تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر که برای دقایقی منجر به قطع بازی شد، این تیم را محروم و جریمه کرد.

بر این اساس و طبق مصوبات سازمان لیگ و آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال، تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر به انجام یک بازی خانگی بدون حضور تماشاگر و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.