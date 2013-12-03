به گزارش خبرگزاری مهر، «عقیل منصوری» مدیر فرهنگی هنری منطقه 11 و رئیس فرهنگسرای رازی با اعلام این خبر گفت: در این برنامه افتخار تجلیل از زنده یاد حاج اکبر ناظم، از مداحان مطرح و مشهور تهران قدیم و حسینیه قنات اباد شهر تهران را خواهیم داشت.

وی در خصوص بخش های مختلف این برنامه اظهار داشت: مراسم گرامیداشت حاج اکبر ناظم با قرائت قران توسط قاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران «محمدرضا پور زگری» آغاز می شود و در بخش های بعدی برنامه شاهد شعرخوانی حمیدرضا برقعی و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بحرینی خواهیم بود.

به گفته رئیس فرهنگسرای رازی از بخش های جالب توجه این ویژه برنامه بازگویی خاطرات حاج اکبر ناظم از زبان اعضای خانواده و هم هیأتی های این مداح فقیه آل ا... می باشد و این محفل با نوای گرم مداح پیشکسوت اهل بیت حاج مرتضی طاهری به پایان خواهد رسید.

منصوری با اشاره به این که برگزاری چنین برنامه هایی به معرفی و تکریم مفاخر حسینی، گسترش محاسن و فضایل اخلاقی با تمرکز بر اخلاق عمومی می انجامد، یادآور شد: تجلیل از مداحان درستکار و ذاکران بزرگ شهرها در جهت ایجاد الگو برای گسترش فضائل اخلاقی و شور آمیخته با شعور در محافل مذهبی است.

این برنامه جمعه 15 آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای انقلاب به آدرس بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی، پلاک 83 برگزار می شود.

گفتنی است؛ مرحوم اکبر سادات سرکی معروف به «حاج اکبر ناظم» پیر غلام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سال 1288 محله قنات آباد تهران متولد و در سال 1363 به دیدار اربابش نایل آمد. وی از مداحان مطرح و مشهور تهران قدیم و حسینیه قنات آباد بوده که نغمه های به یاد ماندنی و شورآفرین عزاداری او سال ها رونق بخش مجالس عزاداری بوده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فرهنگسرای رازی به نشانی میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی مراجعه و با تلفن 55409549 تماس حاصل نمایند و یا از سایت razi.farhangsara.ir بازدید کنند.

