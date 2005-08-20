اجراي طرح كارورزي و اشتغال راهي براي حل معضل بيكاري در جامعه// طرح كارورزي و اشتغال بايد از سوي دولت ارائه شود

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: اجراي طرح كارورزي به طور حتم مشكل درصد بالايي از مردم و به خصوص قشر جوان كه با مشكل اشتغال مواجه هستند را برطرف خواهد نمود.

وي افزود : به رغم اينكه طرح كارورزي و اشتغال در كميته تعاون رد شده بود اما اين طرح در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شد اما مقرر شد تا سه ماه آينده اين طرح مسكوت باقي بماند.

عباسپور تصريح كرد : در سه ماه آينده منتظر ارائه لايحه اين طرح از سوي دولت خواهيم بود و در صورتي كه دولت اين لايحه را ارائه نكرد طرح كارورزي و اشتغال را در كشور اجرايي خواهيم كرد .

وي در ادامه گفت : گرچه كارورزي به منظور اشتغال در حال حاضر در موسسات وزارت كار و آموزشگاههاي فني حرفه اي در سراسر كشور انجام مي شود اما با ارائه اين لايحه از سوي دولت به طور حتم اقدامات موثرتري در زمينه اشتغال انجام خواهد شد .

عباسپور با اشاره به اينكه اين طرح بار سنگيني به همراه دارد ، گفت : در صورتي كه به دنبال رفع معضل اشتغال در كشور هستيم بايد بودجه لازم براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : در صورتي كه مقرر باشد اين طرح بدون لايحه دولت اجرايي گردد به طورحتم تنها تعداد خاصي مشمول آن قرار خواهند گرفت اما با لايحه دولت كل بيكاران جامعه تحت پوشش آن قرار مي گيرند .