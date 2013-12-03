به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمحمد خواجه‌ئیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با ایدز اظهار داشت: باید از قضاوت درباره افراد مبتلا به ایدز خودداری کنیم چرا که ترس و نگرانی ناشی از این قضاوت، باعث روند افزایشی شمار مبتلایان به اچ.آی.وی می‌شود

وی اضافه کرد: بیشترین آمار ابتلا به اچ.آی.وی در استان بوشهر مربوط به شهرستان بوشهر است و بعد از آن شهرستان دشتستان است که از مجموع 396 نفر مبتلا به این بیماری، 9.6 درصد را خانم‌ها و مابقی را آقایان تشکیل می‌دهند و بیشترین گروه مبتلایان در سنین 25 تا 34 سال بوده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: از میان بیماران اچ.آی.وی شناسایی شده، 160 نفر تاکنون وارد مرحله ایدز شده و 109 نفر نیز فوت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: یک مرکز مشاوره ایدز و بیماری‌های رفتاری در بوشهر در سال 86 راه‌اندازی شده و سال گذشته نیز یک مرکز در شهرستان دشتستان شروع به کار کرده است که این مراکز، افراد نیازمند به مشاوره و آزمایش را به صورت رایگان پذیرش می‌کنند.

راه‌اندازی 41 مرکز دولتی تست تشخیص سریع ایدز در استان

خواجه‌ئیان با بیان اینکه دو خط مشاوره تلفنی به صورت ویژه نیز فعال است، گفت: تست تشخیص سریع ایدز در 41 مرکز دولتی در سراسر استان راه‌اندازی کرده‌ایم که این امر باعث می‌شود افراد مشکوک به ابتلا سریع‌تر به نتیجه رسیده و نگرانی آنها برطرف شود.

وی در مورد راه‌های انتقال ویروس اچ.آی.وی گفت: این ویروس از راه‌های تماس جنسی مشکوک و محافظت نشده، خون و فرآورده‌های خونی، بافت‌های آلوده و مادر به کودک منتقل می‌شود.

خواجه‌ئیان با اشاره به اهمیت انتقال این ویروس از طریق خون، اظهار داشت: با برنامه‌های کاهش آسیب و برنامه‌های سلامت خون و فرآورده‌های خونی که از طرف سازمان انتقال خون صورت می‌گیرد، انتقال اچ.آی.وی از این طریق کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: آنچه که نگران کننده است، افزایش موارد اچ‌آی‌وی در کشور و همچنین در استان، بر اثر تماس‌های جنسی محاظفت نشده است که یک زنگ خطر و هشداری است که باید روی آن برنامه‌ریزی شود و تلاش کنیم که آموزش‌ها برای نسل جوان به شکل مدون‌تر و در چارچوب مشخص و صحیح ارایه شود.

درمان قطعی برای بیماری اچ‌آی‌وی شناخته نشده است

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با اشاره به اینکه تاکنون درمان قطعی برای این بیماری شناخته نشده است، گفت: تنها راه این است که اطلاعات مربوط به این بیماری به شکل شفاف و صحیح به همه رده‌های سنی به ویژه گروه‌ سنی جوانان که در معرض خطر بیشتری هستند، منتقل شود تا بتوانند از خود محافظت کنند.

وی تصریح کرد: البته داروهای بسیار مؤثر و خوبی برای این بیماری شناخته شده‌ است که این داروها باعث می‌شوند فرد مبتلا به اچ.آی.وی دیرتر وارد مرحله ایدز شده و زندگی راحت‌تری داشته باشد.

خواجه‌ئیان اضافه کرد: خیلی از افرادی که آلوده به این ویروس شده‌اند کاملا به شکل اتفاقی و بدون هیچ رفتار پرخطری، مانند مراجعه به آرایشگاه و استفاده از تیغ آلوده مبتلا شده‌اند.