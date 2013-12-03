به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدنظر عظیمی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تدوین و تالیف کتاب کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و 9800 شهید استان کرمانشاه، اظهار داشت: کیفیت‌بخشی باید سرلوحه تالیف کتاب‌های دفاع مقدس قرار گرفته و آثاری خلق شوند که با واقعیات منطبق باشند.

وی با بیان اینکه کتاب دفاع مقدس باید گیرایی و به‌روز بودن را با خود همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: بی‌شک دفاع مقدس این کیفیت را دارا است و با توجه به فرهنگ موجود در آن می توان کتابی پرمحتوا تالیف کرد.

سردار عظیمی همچنین با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه ای ارزشمند از خاطرات را در خود دارد، یادآور شد: معرفی شهدای استان یکی از اقداماتی است که می تواند رنگ و بوی خاصی به تالیف و تدوین کتاب دوران دفاع مقدس ببخشد.

وی در پایان، برنامه‌ریزی، تکیه بر علم‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی نویسندگان دفاع مقدس را در تدوین و تالیف کتاب‌های کنگره شهدای استان کرمانشاه مورد تاکید قرار داد.