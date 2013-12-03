به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی معلولان با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی استاندار، مدیر کل اداره کل بهزیستی البرز، مدیر کل اداره کل انتقال خون البرز و مدیر عامل جامعه نابینایان کرج و برخی از مسئولین شهری و استانی در کتابخانه امیر کبیر کرج پیش از ظهر امروز برگزار شد.

مجری مراسم پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت کلام خداوند شروع شد با چنین کلماتی برنامه را شروع کرد:

"آی آدمها به من ترحم نکنید و نگوید که بیچاره کور است، در نظرش گوی دنیا تنگ و تاریک است، من می بینم نه با چشم، بلکه با سر انگشتانم و می خوانم، سرگذشت پسرکی که روزی با پدر و مادر، خواهر و برادر خود روزگار را سپری می کرد، پسرک عاشق آسمان و زمین و گلها بود، ولی حادثه ای دلخراش نعمت بینایی را از او گرفت، دنیای پسرک به زندانی تبدیل شد.

دیگر آبی آسمان و پروانه نشسته روی گل و خورشید طلایی را ندید، پسرک غمگین شد و گفت ای کاش می توانستم کتاب بخوانم و همه چیز را بدانم، کتاب را افراد باسواد و بینا می توانند بخوانند ولی من....

سال ها گذشت و دنیای پسرک پر از تاریکی و ظلمت بود تا اینکه روزی به اهمیت نقطه ها پی برد و نقطه ها در زیر نوک انگشتانش دنیای به پا کردند، با در نظر گرفتن نقطه ها کنار هم چیدنشان توانست بخواند و بنویسد، حال دیگر او بی سواد نبود و هر کتابی را که دوست داشت می توانست بخواند، و با این کار نابینایان دنیا را از تاریکی به شهر نور آورد و نجات داد و او کسی نبود جز لوی بریل"

جامعه نابینایان کرج 730 عضو دارد

در ادامه مدیر عامل جامعه نابنایان کرج ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین اظهار داشت: نابینایان قشر مظلوم جامعه هستند که حرف های ناگفته زیادی دارند.

عباس فریادرس در ادامه افزود: جامعه نابینایان کرج 730 عضو دارد که این افراد جزو شهروندان شهر محسوب می شود و به طبع باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

فریادرس تاکید کرد: مسئولان و مدیران شهری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری نباید شهروندان نابینا و معلول را فراموش کنند.

مدیر عامل جامعه نابینایان کرج گفت: وقتی برای نابینا یا معلول جسمی مشکلی پیش می آید مسئولان شهری می گویند متولی کار شما بهزیستی است ولی آیا واقعا بهزیستی تنها دستگاهی است که باید به معلولین خدمات دهد و دیگر نهادهای دولتی وظیفه ای ندارند.

بهزیستی تنها متولی کمک به معلولان نیست

وی در ادامه افزود: وقتی که شهرداری ها به هر دلیلی مجوز ساخت ساختمان های بزرگ را می دهند و به علت عدم نظارت اصولی ساختمانی خراب می شود و شخصی دچار معلولیت می شود یا در اثر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی تصادفاتی در جاده ها اتفاق می افتد و فردی معلول می شود، باید بهزیستی جوابگو باشد؟

فریادرس گفت: حجم بالای این عیب و نقص ها را به گردن بهزیستی انداختن کار اشتباهی است و معلوم است که بهزیستی جوابگوی این حجم بالا نیست.

وی گفت: از لحاظ انسانی همه دستگاهها و نهادهای دولتی موظف هستند که هر کمکی از دستشان برآید انجام دهند، و از زیر بار این مشکلات نباید شانه خالی کنند.

یکی از مشکلات جمعیت نابینایان کرج نداشتن یک مکان ثابت است

فریادرس تاکید کرد: در این سالها جامعه نابینایان کرج فعالیتهای فرهنگی زیادی انجام داده است از جمله برگزاری نمایشگاههایی که دستاوردهای معلولین را به نمایش گذاشته است کلاس های مختلفی از جمله تفسیر نهج البلاغه و قرآن برای معلولین در هر سنی برگزار می شود.

فریادرس اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه نابینایان کرج نداشتن یک مکان ثابت است ما مجبوریم هر سال مکان جمعیت را تغییر دهیم و عضوها تا دوباره آدرس جدید را یاد بگیرند مدت زمانی باید سپری شود و این در صورتی است که هفته گذشته از شهرداری برای مناسب سازی فضا به اینجا مراجعه کرده اند وقتی فضای ثابتی نداریم چگونه مناسب سازی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مناسب سازی محدوده چهارراه دانشکده به سمت پارک چمران برای نابینایان گفت: شهرداری درختان کهنسال را برای ساختن برج ها می برد ولی این محدوده مناسب سازی شده است ولی درون پیاده رو درختان خشکیده ای است که وقتی نابینای از آنجا عبور می کند و به صورتشان برخورد می کند، قضاوت این موضوع را به دوش خودتان می گذارم.

فریادرس در پایان گفت: در جلساتی که برای مناسب سازی فضاها شهری توسط مسئولان برگزار می شود چرا از چند تن از معلولان دعوت نمی شود که حضور داشته باشند و نظرات خود را بگویند؟

خدمت به معلولان چیزی جز جلب رضایت خداند را به همراه ندارد

در ادامه مراسم یکی از اعضای بینای افتخاری جمعیت که 12 سال مشغول به فعالیت است گفت: وقتی مشکلات معلولان را می شنوم صحبت کردن برایم مشکل می شود می خواهم در اینجا خاطره ای از مرحوم علامه جعفر برایتان نقل کنم.

مهندس فرزانه عضو افتخاری جامعه نابینایان کرج گفت: کنفرانسی در کانادا تحت عنوان ارزش وجودی انسان سالها پیش برگزار شد و علامه جعفری از سوی ایران در این کنفرانس شرکت کرد.

تعریف زیبای علامه جعفری از ارزش وجودی انسان

فرزانه افزود: شرکت کنندگان زیادی در این کنفرانس به تعریف ارزش وجودی انسان پرداختند و وقتی نوبت علامه جعفری شد تعریف جدیدی از ارزش وجودی انسان ارائه کرد که برای همگان جدید بود.

وی گفت: تعریف علامه جعفری از ارزش وجودی انسان بدین شرح بود" ارزش وجودی انسان به وابستگی ها و تعلق خاطراتش است" و شرکت کنندگان در آن کنفرانس تحت تاثیر این تعریف قرار گرفتند، علامه جعفری به آنها گفت این تعریف از زبان اولین امام مکتب تشیع است.

وی در ادامه با اشاره به کارهای با ارزشی که انسان می تواند انجام دهد گفت: اگر نیت ما در انجام کارها رضایت خداوند باشد پس ارزش وجودی ما را خدا می داند وبس...

فرزانه تاکید کرد: خدمت به معلولان چیزی جز جلب رضایت خدواند را در بر نخواهد داشت و چقدر زیباست که معلولان را گرامی بداریم و حقوقشان را رعایت کنیم و از ترحم کردن به آنها بپرهیزیم.

وی در پایان گفت: چند سالی است که از استان شدن البرز می گذرد و اداره های زیادی تاسیس شده اند در جامعه معلولان افراد موفق و تحصیل کرده ای وجود دارد که می توانند در پیشبرد اهداف استان در راستای توسعه گام بردارند مسئولان معلولان را فراموش نکنند.

در ادامه یکی از نابینایان حاضر در جمع خواست که مطلبی را به جمع حاضر بگوید وقتی میکروفون در اختیارش قرار گرفت گفت: روزی یک نفر به من گفت با توجه به محدودیت ها و معلولیت و نابینایت تا به حال از خداوند سپاسگذار بوده ای در جواب گفتم خیلی از مردم وقتی از کنار من عبور می کنند زیر لب از خداوند به خاطر بینایشان سپاسگذاری می کنند و من می شنوم و برایم چیزی لذت بخش تر از این نیست و به خداوند می گویم " خدایا سپاسگذارم که مرا وسیله شکرگزاری بندگانت قرار دادی"

حاشیه ها/

*یکی از نابینایان حاضر در مراسم از ورزشکاران کشوری است که محدودیت ها مانعی نشده که به اوج فکر نکند و یک دیگر از معلولین حاضر از هنرمندان به نام استان است که نقاشی های با قلم مو خلق کرده که جای بسی تعجب دارد نقاشی های از جنس مینیاتور در برابر دیدگان حاضران وجود دارد که اگر برای اولین بار کسی ببیند باورش نخواهد شد که خالق اثر نابیناست.

*مسئولان دعوت شده به مراسم به قدری دیر رسیدند که به مراسم اهدای لوح تقدیر و جوایز بسنده کرده و از سخنرانی جا ماندند.