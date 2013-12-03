به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین در آموزشگاه استثنایی مدرس همدان با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش استان همدان برنامه های قابل توجهی برای شکوفایی استعدادها و توانایی های دانش آموزان استثنایی دارد.

وی کمک به رشد اجتماعی، فرهنگی و هنری دانش آموزان را وظیفه خطیر آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: دراین راستا از تمامی امکانات و فضاهای آموزشی استفاده می شود.

وی با اشاره به تلاش معلمین مراکز آموزشی استثنایی اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص و فنی و افزایش تعداد معلمین از جمله اقدامات عملی آموزش و پرورش در این زمینه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: مسئولین باید بدون در نظر گرفتن جریان های سیاسی و تنها برای رشد توانایی های جامعه تلاش کنند.

عباس حسنی محتشم گفت: در سال های اخیر در آموزش و پرورش خدمات قابل توجهی برای دانش آموزان استثنایی ارائه شده است که قابل مقایسه با هیچ زمانی نیست.

شناخت توانایی های معلولین گامی برای کمک به رشد استعداد های آنان است

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان نیز گفت: شعار امسال روز جهانی معلولین " موانع را از سر راه بردارید و درها را باز کنید برای یک جامعه فراگیر" است که تمامی برنامه های این هفته مصداق این شعار است.

ایرج بصیری افزود: مهم ترین عنصری که در راه کمک به معلولین میتواند مفید باشد شناخت توانایی های آنان است.

وی اظهار کرد: معلولین بارها با موفقیت در عرصه های علمی و ورزشی ثابت کرده اند که توانایی های بسیاری دارند از این رو باید برای بروز هر چه بیشتر این استعدادها به آن ها کمک کرد.

وی معلمان را سرمایه و عنصر کلیدی آموزش و پرورش استثنایی دانست و عنوان کرد: کسب 5 مقام برتر کشوری در جشنواره درس پژوهی کشوری بخشی از موفقیت های معلمان همدانی است که قابل تقدیر است.

در ابتدای مراسم نیز پیام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خوانده شد.