به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل اکبری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهارداشت: هر ساله 10 درصد عامه مردم به دلیل بیماری به وضعیت فلاکت بار گرفتار می‌شوند.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت به منظور شادابی مردم طراحی شد اما امروزه در واقع اینگونه نیست، ادامه داد: 42 درصد مردم تنها به خاطر دارو زیر خط فقر می‌روند.

معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: بخش اعظم این داروها، داروهای بیماران خاص است.

وی ابراز داشت: هم‌اکنون در حوزه سلامت یک طرف تجار، یک طرف مردم و میانه آن دو پزشکان قرار دارند.

اکبری که نخستین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود، گفت: مدیران حوزه سلامت باید ملا باشند تا بتوانند عالمانه بیندیشند و شجاعانه بر این عرصه مدیریت داشته باشند.

وی با بیان اینکه سهم اشتباهات تشخیصی پزشکان در ایجاد این وضعیت 30 درصد است، اظهار داشت: 17 درصد مابقی به مسائل ویزیت پزشکان بر می‌گردد و 11 درصد سهم عوامل بیمارستانی است.

اکبری بیان داشت: حوزه سلامت باید به گونه‌ای مدیریت شود که اجازه ندهیم عامل به فقر کشیدن بیماری یا به فلاکت کشیدن زندگی فردی شویم.

