به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری مالی رسانه ملی امروز در این مراسم گفت: افتتاح این ذفتر خبری اقدام مؤثر رسانه ملی برای اطلاع رسانی و انعکاس بیشتر رویدادها و مسائل و مشکلات مردم و کمک به شتاب گرفتن روند توسعه پایدار شهرستان لاهیجان است.

حسن تقدس نژاد تاکید کرد: در تلاشیم با تجهیز کامل دفتر خبری لاهیجان این دفتر را به یکی از فعال ترین دفاتر خبری صدا و سیما در شهرستان ها تبدیل کنیم.

نماینده شهرستان های لاهیجان و سیاهکل نیز در این مراسم گفت: دفاتر خبری صدا و سیما می توانند برای شناسایی و انعکاس توانمندی ها و مشکلات و نیز فراهم کردن زمینه های توسعه و آبادانی هر منطقه بسیار موثر باشند.

ایرج ندیمی تصریح کرد: با تعامل بیشتر دستگاه ها و نهادها با رسانه ملی می توان بسیاری از موانع توسعه گیلان را برداشت و زمینه شکوفایی بیشتر اقتصادی و فرهنگی این استان را فراهم کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز با تاکید بر اینکه رسانه ملی پل ارتباطی مردم و مسئولان است، گفت: رسانه استانی کمک به توسعه همه جانبه استان را وجه همت خود قرار داده و در این زمینه توسعه دفاتر خبری می توانند زمینه ساز تحقق این هدف مهم باشد.

محسن نصرپور افزود: دفتر خبری لاهیجان در ساختمانی که شورای شهر و شهرداری در اختیار صدا و سیمای مرکز گیلان قرار داده راه اندازی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این دفتر رویدادهای خبری شرق گیلان به ویژه لاهیجان را پوشش می دهد، یادآورشد: با اعتبار دو میلیارد ریالی رسانه ملی و اعتبار دو میلیارد ریالی شهرستانی ساختمان جدبد دفتر خبری لاهیجان با امکانات بیشتر در زمینی به مساحت 500 متر مربع ساخته شود.

وی اذعان داشت: پیش از این دفاتر خبری صدا و سیما در شهرستان های آستارا و فومن راه اندازی شده است.

محمد علیزاده فرماندار لاهیجان نیز در این مراسم راه اندازی دفتر خبری لاهیجان را نشانه نگاه ویژه رسانه ملی به مناطق پرتوان اقتصادی و فرهنگی دانست.

رضا کحالی شهردار لاهیجان هم تاکید کرد: تعامل و همکاری بیشتر مسئولان با رسانه ملی زمینه های عمرانی و آبادانی بیشتر شهر لاهیجان که یکی از شهرهای برتر گردشگرپذیر گیلان و ایران است فراهم خواهد شد.