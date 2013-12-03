به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان بونین شاعر و نویسنده‌ برجسته‌ روس، اولین نویسنده‌ روس است که در سال 1933 جایزه‌ نوبل ادبیات را دریافت کرد. امسال شصتمین سال درگذشت اوست که مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب با همکاری انیستیتو سولژنیتسین روسیه و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، همایش بررسی آرا و آثار او را با حضور بونین‌شناسان ایران و روسیه برگزار می‌کند.

در این همایش تاتیانا مارچنکو بونین‌شناس و رئیس بخش پژوهش انستیتو سولژنیتسین، یلنا کریووا مدیر بخش بین‌الملل انستیتو سولژنیتسین، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان رایزن سابق فرهنگی ایران در روسیه، جان‌الله کریمی‌مطهر استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، آبتین گلکار مترجم واستاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس، مهناز نوروزی استاد زبان و ادبیات روسی و پژوهشگر، با عناوین «کمال شعری بونین»، «ادبیات مهاجرت و بونین»، «شرق اسلامی و ایرانی در آثار بونین»، «مقایسه‌ اشعار شرقی بونین و یسنین»، «ایوان بونین: جاودانه‌ها»، «عاشقانه‌‌ها و عطر سیب» سخنرانی خواهند داشت.

این همایش روز سه‌شنبه 19 آذر از ساعت 15 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.