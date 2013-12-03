سعید خردمندی در گفتگو با خبرنگار مهر و در آستانه روز دانشجو با تبریک این روز به جامعه دانشگاهی اظهار داشت: عامه دانشجویان ما افرادی فرهیخته و اهل مباحثات علمی هستند که با تحلیل درست و به موقع مسائل می توانند شرایط سیاسی، علمی و اجتمایی جامعه را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه دانشجو باید یاد بگیرد که مطالب را به خوبی فرا گرفته و در مسائل علمی صاحب نظر شود، خاطرنشان کرد: امروز امکانات خوبی نیز در اختیار این قشر قرار گرفته تا با استفاده از این امکانات بر دانش خود افزوده و در مسائل و مباحثات علمی صاحب نظر شوند.

خردمندی یادآور شد: مسئله ای که امروز متاسفانه به چشم می خورد این است که در زمان کنونی دانشجویان ما روی چشم و هم چشمی ادامه تحصیل را برمی گزینند و آنگونه که باید مطالب را فرا نمی گیرند.

رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: در سال های گذشته دانشجویان ما با سواد کامل از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شدند اما امروز شرایط تغییر کرده و دانشجویان ما بیش از آنکه به فکر کسب علم باشند به دنبال کسب مدرک هستند و می توان گفت مدرک گرایی جانشین علم آموزی شده است.

خردمندی یادآور شد: اگر دانشجویان ما با سواد کامل از دانشگاه فارغ التحصیل شوند می توانند در آینده دانشجویان زیادی را تربیت و نسل آینده را افرادی فرهیخته بار آورند.