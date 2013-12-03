به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نمایشگاه صنایع دستی معلولان سنندجی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف توجه بیشتر به توانخواهان در راستای خودباوری معلولان به اینکه توانایی کار کردن را دارند، برپا شد.

پروین احترامی افزود: این نمایشگاه در 10 غرفه بر پا شده است و در آن محصولات و صنایع دستی معلولان جسمی، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان به نمایش گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: این دومین بار است که آثار و صنایع دستی معلولان به صورت نمایشگاه درمعرض دید قرار می گیرد و سال گذشته نیز در سرای سالمندان سنندج نمایشگاهی برپا شد.

مسئول این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا روز چهاردهم آذر ماه جاری به مدت سه روز دایر است.