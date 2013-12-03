به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست هم‌اندیشی مسئولان فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران امروز (سه‌شنبه 12 آذر ماه) با حضور بهروز عطایی، نائب رییس این اتحادیه، محمدحسین متولی، رییس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، فتح‌الله فروغی، عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، عبدالعظیم فریدون، رییس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، محمود آموزگار، رییس هیات مدیره انجمن ناشران بین‌الملل و همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی شجاعی صائین، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، احمد کمالی‌نژاد، سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد الهیاری، دبیر هفته کتاب، و با محوریت تشکیل کارگروه‌ها برای برون رفت از مشکلات حوزه نشر در سرای اهل قلم برگزار شد.

عبدالعظیم فریدون در این نشست، به تعریف ساختار و نوع ارتباط مستقیم سیستم‌های دولتی و تشکل‌ها اشاره کرد و مشخص شدن تکلیف حقوقی و حقیقی آن را برای داشتن ساختاری منسجم و سپس تشکیل کار گروه‌ها پر اهمیت برشمرد.

پایدار نیز در این نشست هم‌اندیشی، به مشخص شدن جایگاه واقعی صاحبان حرفه و متولیان در همکاری‌های جدید اشاره کرد و بررسی دو موضوع همچون مسائل حقوقی و مباحث حمایتی حوزه نشر را نیازمند گفتگو و تعامل بیشتر عنوان کرد.

آموزگار هم مشکلات پیش رو را متوجه ساختار قانونی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دانست و به عدم تناسب بین اختیارات و وظایف آن اشاره کرد و سپس با اشاره به نقش و اهمیت تشکیل کار گروه‌ها در حل این نوع مسائل مهم، گفت: این یک واقعیت است که اتحادیه ناشران و کتابفروشان بزرگترین تشکل نشر کشور است و ظرفیت بالایی برای همکاری و برداشتن مشکلات حوزه نشر دارد.

علی شجاعی صائین نیز به تدبیری کارآمد و هماهنگی در انجام امور اشاره کرد و افزود: باید به استقرار دبیرخانه این کارگروه‌ها اندیشید و برای رسیدن به ساختاری مناسب به توافق رسید و با دیگر نهاد‌ها یا سازمان‌هایی که پیرامون حوزه نشر هستند به گفتگو نشست و به این نکته هم توجه داشت که اگر این نوع کارگروه‌ها انتظارات را برآورده نکردند، امید ایجاد شده برای حل مشکلات حوزه نشر تضعیف نخواهد شد.

کمالی نژاد نیز به داشتن افقی دور برای ایجاد ساختاری قوی اشاره کرد که با تغییر در دولت‌ها مصوبات را به هم نریزد و سپس توجه به ناشران شهرستانی را مهم برشمرد.

عطایی نیز مشکلات را در سه محور مورد توجه قرار داد. نخست مسائلی که از سوی ارشاد حل می‌شود. دوم حل مشکلات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سوم مشکلاتی که وزارت ارشاد می‌تواند به صورت غیر مستقیم به حل آن کمک کند.

امیر زاده هم در پایان این نشست نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشکل‌های صنفی را نگاهی تعاملی و بر مبنای اعتماد دانست و گفت: نگاه ما باید برای رسیدن به نقطه‌ای که مشکلات نشر را حل کند، باید از نگاه‌های صنفی و بخشی به رویکرد های فرهنگی تغییر پیدا کند تا تشکیل این کارگروه‌ها فرصتی برای حل مشکلات نشر کشور باشد و ‌بتواند مسیر را برای توسعه این بخش مهم و تاثیرگذار آینده کشور هموار کند.

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است اتحادیه ناشران تهران با هم اندیشی سایر تشکل‌های مربوطه، هماهنگی لازم را به عمل آورد تا نقطه نظرات احصا شود و برای اخذ نظرات ناشران شهرستانی هم تدابیر لازم به عمل بیاید.

در پایان این جلسه مقرر شد دو جلسه دیگر هم‌اندیشی با موضوع تعیین ساختار و کارگروه‌ها به میزبانی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شود.

پیشتر سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد تشکیل 6 کارگروه برای حل مشکلات حقوقی حوزه کتاب، توزیع آن، تسهیلات حمایتی از صنعت نشر، تکریم ناشران، خرید کتاب و ارتقای دانش صنعت نشر، را داده بود.

چند روز پس از ارائه این پیشنهاد محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ارسال نامه‌ای از سوی این اتحادیه برای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با هدف اعلام آمادگی برای همکاری جهت تشکیل این کارگروه‌های مشترک خبر داد.