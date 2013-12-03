به گزارش خبرنگار مهر، اکبرعربدوست ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان،افزود: علاوه بر راه‌اندازی رشته شیرجه که قرار است برای اولین‌بار در استان صورت گیرد، راه‌اندازی مدارس شنا و واترپلو در رده آقایان و بانوان نیز جزو برنامه‌های مدون هیئت برای دوره جدید می‌باشد و این در حالی است که هم‌اکنون تیم شیرجه زنجان متشکل از 20 ورزشکار زیر 10 سال تمرینات خود را پشت سر می‌گذارند.

وی با اشاره به راه اندازی ورزش مفرح شیرجه در زنجان گفت: 75درصد تمرینات این رشته از ورزش در اتاق ابر انجام می گیرد.

سرپرست هئیت ورزشی شنا ، شیرجه و واترپلو استان زنجان گفت: امسال مدرسه واترپلو در زنجان راه اندازی شده است و ورزشکاران زیر نظر مربیان مجرب و توانمند تمرین می کنند.

عربدوست با بیان اینکه استان زنجان پایگاه قهرمانی شمالغرب کشور محسوب می شود ادامه داد: زنجان از 27آذر تا 29 آذر ماه سالجاری میزبان مسابقات قهرمانی کشور است و برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه ورزش شنا نیاز همگانی است افزود: استخرهای شنای شهرستانهای زنجان بزودی افتتاح می شود.

عربدوست در ادامه استخر شنای در حال احداث استان زنجان را دارای کارآیی بی نظیر در منطقه دانست وافزود: با تامین اعتبارات مورد نیاز می توان در توریسم ورزشی استان زنجان شاهد اقدامات مطلوب وموثر بود.

وی با بیان اینکه تیم زیر 10 سال با 20نفر ورزشکارشنا در حال تمرین است افزود: با بازسازی تیمهای شنای استان تمرینات شروع خواهد شد.

رئیس هیئت شنا استان زنجان با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی شنای کشوری طی سالجاری در زنجان ادامه داد: در این مسابقات نتایج مطلوبی کسب شد.

عربدوست از برگزاری مسابقات در نیمه دوم آذر ماه سالجاری داد وگفت: میزبانی این مسابقات با توجه به شرایط مناسب استان زنجان در این خصوص با استان زنجان خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان در زمینه برگزاری انتخابات فدراسیون شنای کشوری گفت: بعد از این اقدامات شاهد موفقیت در این راستا بودیم.

رئیس هیئت شنای استان زنجان با اشاره به فعالیتها واقدامات در زمینه حضور در عرصه های جهانی وخارجی گفت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد حضور در جام آسیا با مجوز فدراسیون باشیم.

عربدوست حضور برخی استانهای کشور را در این جشنواره قطعی اعلام کرد وگفت: برگزاری این مسابقات وجشنواره ها در استان موجب توسعه ورزش واتر پلو درسطح ملی و بین المللی است.

وی با اشاره به وجود پتانسیلها بسیار حائز اهمیت در استان زنجان در این زمینه افزود: استان زنجان می تواند شاهد کسب رتبه های برتر ملی وبین المللی باشد.

وی با اشاره به تشکیل کلاسهای شنا در زنجان گفت: کلاس درجه 3 داوری واتر پلو از 20-18 در زنجان، کلاس مربیگری درجه 3شنا در ابهر،کلاس داوری شنا در شهرستان خرمدره در آذر ماه سالجاری برگزار می شود.

رئیس هیئت شنا استان زنجان با اشاره به تدوین برنامه های مدون هیئت ورزش شنای استان زنجان گفت: با راه اندازی کلاسهای شنایی واتر پلو برای آقایان وبانوان برای اولین بار در زنجان ورزش شیرجه نیز راه اندازی شده است.

عربدوست ، با بیان اینکه زنجان یک دوره مسابقه چهارجانبه با تیم های تراز اول خارجی برگزار خواهد کرد افزود: تیم زنجان در این رقابت ها با توجه به توانمندی های بالایی که دارد مطمئنا رقابت نزدیک و تنگاتنگی را با تیم های دعوت شده اروپایی خواهد داشت و این می تواند نتایج خوبی را برای تیم زنجان و تیم ملی داشته باشد.

رئیس هیئت شنای استان زنجان هزینه تجهیز ونگهداری استخرها را سنگین دانست و افزود: در استان زنجان با فرهنگ سازی واطلاع رسانی به خانواده ها ومسئولین وصاحبان صنایع در زمینه مساعدت های مالی می توان شاهد پیشرفت بیشتر از پیش بچه های فنی در این رشته از ورزش بود.

عربدوست افزود: ورزش شنا ، شیرجه و واترپلو استان زنجان به لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد و این کار را برای هئیت سخت و مشکل کرده است و نیاز است صاحبان صنایع و متولیان ورزش استان این هئیت را یاری دهند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری روی ورزش شنا بسیار اساسی و مهم است گفت: در صورت سرمایه گذاری در این خصوص می توان به کسب رتبه ها ومدالهای جهانی متمرکز شد.