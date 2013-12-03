به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری ظهر سه شنبه در همایش مشترک ائمه جماعات و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان ورامین که با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی سرمربی حلقه های صالحین ورامین، حجت الاسلام علیرضا ساورعلیا، رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد و سایر مسئولان در حسینیه سپاه ناحیه ورامین برگزار شد، اظهار داشت: دشمن با تجهیزات کامل به جنگ اعتقادات ما آمده است و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه هشدارهای لازم را داده اند و وظایف مردم و مسئولین را بارها برشمردند.

این مسئول افزود: بسیج نیز در مقابله با جنگ نرم دشمن وظایفی را بر عهده دارد که شجره طیبه صالحین، گفتمان ولایت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر و اجرای درس سبک زندگی اسلامی از مهمترین آنهاست که همگی برای رسیدن به این موارد باید کوشا باشیم.

وی ادامه داد: در طرح شجره طیبه صالحین قدم های موثر و خوبی برداشته شده است و روحانیون و افراد فرهیخته با تمام قوت وارد صحنه شده اند.

فرمانده سپاه پاسداران سید الشهدا(ع) استان تهران اضافه کرد: بسیجیان باید در دستان خود سلاح داشته باشند ولی روحانیون نیز باید اعتقادات آنها را قوی کنند که اینکار نیز باید در حلقه های صالحین صورت گیرد، زیرا دشمن از سلاح ما نمی ترسد، از اعتقاد و ایمان ما می ترسد.

تعامل مسجد و بسیج می تواند مشکلات فرهنگی را کاهش دهد

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین نیز در این همایش با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در اسلام اظهار داشت: مسجد از نهادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام است و پیامبر اکرم(ص) نیز یکی از برترین کارهایی که انجام دادند، ساخت مسجد بود.

حجت الاسلام علیرضا ساورعلیا با اشاره به وقایع صدر اسلام و نگرش پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به مسجد، گفت: مسجد تنها برای عبادت نیست، بلکه مکان بیان احکام و مسائل سیاسی و حکومتی و محل اجرای احکام اسلامی نیز می باشد.

این مسئول افزود: اگر بسیج و مسجد می خواهند که به اهداف خود برسند، باید با یکدیگر تعامل سازنده برقرار کنند تا در سایه وحدت و اتحاد بتوانند مشکلات فرهنگی را کاهش دهند.

وی عنوان کرد: کار فرهنگی بسیار گسترده است و کسی نمی تواند ادعا کند می تواند همه مشکلات را حل کند لیکن در تعامل با همدیگر و حضور فعال در مساجد می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد

امروز دشمن به جنگ اعتقادات نسل جوان آمده است

امام جمعه موقت ورامین نیز با اشاره به وظیفه خطیر روحانیون در عصر حاضر اظهار داشت: زمانی که روحانیون مفتخر به لباس روحانیت شدند، باید در راستای اهداف ائمه معصومین(ع) و امام عصر(عج) قدم بردارند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: امروز دشمن با تمام ابزارها و وسایل به جنگ اعتقادات نسل جوان آمده است و سعی در رواج الگوهای غربی در جامعه دارد تا ملت ایران را از فرهنگ اهل بیت(ع) دور و در باورهای ملت نفوذ کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از مدتها قبل بحث ناتوی فرهنگی و تلاش دشمن در راستای انحراف فرهنگ ملت ایران را به همه مردم و مسئولان گوشزد کردند و روحانیون وظیفه دارند تا در این عرصه وارد شده و با قرار گرفتن در کنار نوجوانان و جوانان، از اعتقادات ناب اسلامی دفاع کنند.

سرمربی حلقه های صالحین شهرستان ورامین اضافه کرد: همه ما اعم از روحانیون، مسئولین و مردم در این جنگ نرم مسئول هستیم و در روز قیامت باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم و کوتاهی در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

همه مردم و مسئولان ملزم به اجرای امر به معروف و نهی از منکر هستند

محمودی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین ائمه جماعات و فرماندهان بسیج بیان داشت: اگر می خواهیم در زمینه های فرهنگی به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم، باید بین ائمه جماعات و روحانیون با پایگاه بسیج و بسیجیان تعامل و همکاری کامل برقرار باشد و این دو عنصر فرهنگی مهم در کنار یکدیگر در مسائل فرهنگی حضور پیدا کنند.

وی تأکید کرد: وقتی امام جماعت در مسجد حضور پیدا می کند، باید همه بسیجیان اعم از فرمانده و اعضای پایگاه در نماز جماعت شرکت کنند و روحانیون و فرماندهان بسیج در پیشبرد امور با یکدیگر مشورت کنند.

این مسئول یادآور شد: اگر زمانی بین امام جماعت و فرمانده بسیج مشکلی پدید آمد، باید با سعه صدر این مشکل توسط نهاد بالاتر یعنی مرکز رسیدگی به امور مساجد حل و فصل شود و نباید اختلافات داخلی مسجد به نمازگزاران تسری یابد.

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین عنوان داشت: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض واجب الهی است و همه مردم و مسئولان ملزم به اجرای آن هستند.

وی گفت: اگر کسی در زمینه امر به معروف ونهی از منکر کوتاهی کند، قطعاً به جامعه ظلم کرده است، زیرا بی تفاوتی در زمینه ترویج گناه در جامعه، باعث آسیب رسیدن به افراد و خانواده ها می شود.