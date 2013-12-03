به گزارش خبرگزاری مهر، زندگی زناشوئی حساسیت های خاص خود را دارد و ممکن است عواملي موجب شود انسان زندگي خود را همراه با غم و اندوه تصور كند. برخی عوامل كه موجب خراب شدن زندگي مي شوند عبارتند از؛

-عصبانيت؛ عصبانيت يك حس طبيعي است مانند شادي، غم و اندوه. احساسات زماني بروز مي كند كه اتفاقي براي فرد رخ مي دهد.عصبانيت و قتي بروز مي كند كه فرد احساس كند مثلا با او به درستي رفتار نشده است. عصبانيت رابطه نزديكي با ساير احساسات از جمله ترس، ناراحتي،ياس و نا اميدي دارد، اما گاهي عصبانيت تنها احساسي است كه فرد براي نشان دادن هيجانات خود انتخاب مي كند.گاهي اوقات حتي نمي توان آن را از ساير احساسات تميز داد.



همه اعم از پير و جوان و زن و مرد در هر زماني عصباني مي شوند. صرف نظر از بعضي از جنبه هاي مثبت عصبانيت كه ما آن را عصبانيت مفيد مي ناميم بيشتر اوقات عصبانيت ها غير مفيد يعني منفي هستند، چون عصبانيت بيشتر منجر به طغيان مي شود و در نتيجه انواع مختلف خشونت حتي آزار و اذيت اطرافيان را در پي دارند.بدين جهت عصبانيت در كل از ابزارهاي مخرب بشري است.

-ترس از ديگران؛ در لابه لاي تار و پود زندگي روزمره بارها اتفاق افتاده با اشخاصي برخورد كنيد كه از هر گونه صميميت و نزديكي عميقا وحشت دارند. اين روابط محبت آميز و عاطفي به زندگي معنا مي دهند و اين افراد از اينكه زندگي را بي معنا مي بينند بسيار و حشت مي كنند.ترس از صميميت با ديگران را مي توان در عوامل زيربنايي و دروني شخصيت هر فرد جستجو كرد. ممكن است فرد از تمام شدن رابطه بترسد.چنين ترسي ممكن است ريشه در فقداني داشته باشد كه فرد در دوران كودكي خود تجربه كرده است. شايد دليل ديگر اجتناب از محبت در اين گونه اشخاص، وحشت از تحت سلطه ديگري قرار گرفتن به گونه اي باشد كه فرد هويت خود را به عنوان شخصي مجزا از دست بدهد. دليل ديگر مي تواند ترس فرد از آسيب رسانيدن يا از بين بردن فردي باشد كه به او وابستگي پيدا مي كند.

-غيبت و نمامي ريشه زندگي را خشك مي كند؛ امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمودند؛ غيبت در دين شخص مسلمان سريع تر از مرض اكله در درونش اثر مي گذارد. رسول خدا(ص) فرمودند؛ نشستن در مسجد در انتظار خواندن نماز عبادت به حساب مي آيد.تا زماني كه از او چيزي سر نزند.از آن حضرت سوال شد؛چه چيزي از او سر نزند؟حضرت فرمودند؛غيبت و نمامي. حضرت امام جواد (ع) فرمود؛غيبت گوشت گنديده اي است كه غيبت كننده مي خورد، به ويژه اگر در زندگي زناشويي اتفاق افتد موجب مي شود كه زندگي دچار هرج و مرج گردد و از هم پاشيده شود.

معمولا عيب گيريهاي خانوادگي و زناشويي رنجشهاي كوچك و بي اهميت بذر ناراحتي و ويرانگري زناشويي را مي پراكنند. چون اتفاقات بزرگ به ندرت مانعي بر سر راه عشق زناشويي مي شوند، اما مسائل كوچك و بي اهميت و عيب جوييهاي ساده بيشترين ضربه را مي زنند.

-تقليد؛ در دنياي مصرف گراي امروز، خانواده ها براي زياده خواهي شبانه روز تلاش مي كنند بدون اينكه بدانند در كجاي ميدان زندگي قرار دارند. روزانه ميليونها انسانها بر اثر تقليدي هاي كوركورانه زندگي خود را از دست مي دهند و از هستي ساقط مي شوند در حالي كه اگر لذت ساده زيستن را داوطلبانه درك كنند. عصاره شيرين ساده زيستن آنان را شاد و خرسند خواهد كرد. ساده زيستن از امور اختياري است و درآن به نوعي، انسان سرپوش بر تمايلات خود مي گذارد. بر اثر ساده زيستن بر تمايلات نفساني سرپوش نهاده مي شود و آرامش به ارمغان مي آيد و به اين ترتيب، وقت،پول و انرژي شما آزاد مي شود. زنان و مرداني كه طالب زندگي زناشويي شاد و آرامي هستند بايد دست از تقليد بردارند و به ساده كردن زندگي روي آورند تا لذت آن را حقيقتا درك كنند.

-از خشونت جدا پرهيز كنيد؛ از آنجا كه مهمترين نهاد هر جامعه اي، نهاد خانواده مي باشد و ادامه موجوديت خانواده به نقش آفريني اعضاي خانواده اتكا دارد و نقش زنان نيز در خانواده به دليل تربيت و سازندگي بر كسي پوشيده نيست، اين نقش آفريني در حالي ميسر مي شود كه زنان در محيطي آرام و مردان در ساحتي شاد و فرح بخشو به دور از خشونت به سر برند.

خشونت عملي خلاف احساسات و طبع آدمي است و آن رفتار فردي مي باشد كه تحت تاثير موقعيت هاي خاص بروز مي كند. خشونت طيفي از رفتارهاي بسيار تند و آسيب زا و واكنشهايي منفي چون كم توجهي و بي اعتنايي را در زن و مرد در بر مي گيرد. سو استفاده هاي گوناگون زن و مرد از هم، نوع ديگر خشونت است و بردگي مرد و خشونت هاي عاطفي زن، هر يك در جاي خود زخم هايي مهلك بر احساسات و قلوب شريك زندگي بر جاي مي گذارد كه ساليان دراز التيام نمي يابد.