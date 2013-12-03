به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز سه شنبه رضايي استاندار كرمانشاه با حضرت آيت اله علما نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه در محل بيت ايشان با وي ديدار كرد.

آيت اله علما در اين ديدار ضمن تبريك مجدد انتصاب مهندس رضايي به سمت استاندار كرمانشاه و با بيان اينكه اميدوارم سياست دولت تدبير و اميد در كشور در جهت ارائه خدمت هرچه بيشتر به مردم نهايت تلاش خود را بكار گيرد، به استاندار كرمانشاه گفت: شما به عنوان مدير ارشد استان با راحتي كار مواجه هستيد زيرا كه نقشه راه اين استان از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبري به تصويب رسيده است كه مستلزم تديبر و راهبرد دقيقي از سوي مجموعه مديريت استان مي باشد.

آيت الله علما، پيگيري و بهره برداري از پروژه ملي آناهيتا را از پروژه هاي كلان و مهم در استان برشمرد كه اگر مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد قطعا اشتغال چشمگيري در استان بوجود خواهد آورد.

نماينده ولي فقيه در استان در ادامه سخنان خود، توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي كشاورزي در استان را ضرورتي مهم برشمرد و گفت: بي ترديد استفاده صحيح و بهينه از منابع آبي مي تواند بخش اعظمي از دشت ها و زمين هاي ديم منطقه را بارور و پرثمر نمايد.

همچنين در ادامه اين ديدار مهندس رضايي نيز طي سخناني با بيان اينكه اولويت را بر رفع بيكاري و موانع موجود كمي اشتغال در استان گذاشته ايم،خاطر نشان كرد:استان كرمانشاه از جمله استان هاي راهبردي كشور است كه بايستي از سوي مسئولين امر مورد توجه ويژه قرار گيرد.

وي همچنين فراهم كردن محيط كار و سرمايه گذاري در استان را امري مهم برشمرد و گفت:برنامه و استراتژي مديريتي را بر اساس گفتمان متقابل كليه ديدگاه هاي استاني پيش خواهيم برد و تلاش خواهيم كرد كه از كليه ظرفيت هاي فكري و فرهنگي نخبگان استان استفاده چشمگيري بكنيم.