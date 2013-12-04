شرط دانشگاه تهران برای برگزاری برنامه های 16 آذر

۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۷

ادغام برنامه های 3تشکل در یک روز

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفت: قرار بود برنامه های 16 آذر تشکل های دانشگاه تهران در سه روز 17،18 و 19 آذر برگزار شود که روز گذشته اعلام شد باید تمام تشکل ها برنامه خود را روز 16 آذر برگزار کنند.

علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در روز 16 آذر روز دانشجو گفت: برنامه های 16 آذر تشکل های دانشگاه تهران قرار بود در روزهای 17،18،و 19  آذر برگزار شود.

وی افزود: اما دانشگاه اعلام کرد که باید هر سه تشکل دانشجویی دانشگاه برنامه های خود را در روز 16 آذر برگزار کنند که این مساله خلاف چیزی است که اعلام شده بود و برنامه های تشکل های دانشجویی با چالش مواجه شده است.

دبیرانجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران ادامه داد: قبلا اعلام شده بود تشکل ها می توانند در هر روزی که بخواهند برنامه 16 آذر برگزار کنند و مشکلی ندارد اما امروز اعلام شده که باید هر سه تشکل در روز 16 آذر برنامه خود را برگزار کنند در غیراین صورت اجازه برگزاری برنامه را نخواهند داشت.

وی افزود: قرار بود انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از دکتر  قالیباف و ضرغامی برای برنامه 16 آذر دعوت کند که این تغییر، برنامه ها را در هاله ای از ابهام قرار داد.

