به گزارش خبرنگار مهر، ‎ رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا ظهر سه شنبه در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: این اداره در راستای ارتقای سطح فرهنگ و هنر در منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.‎ ‎

سید محمود رزمگیر با بیان اینکه صومعه سرا ظرفیت های هنری و فرهنگی ویژه ای را در خود جای داده است، افزود: تعالی بخش های مختلف هنری و فرهنگی در منطقه به مراتب رونق فرهنگ را به همراه داشته و این امر باید بیش از پیش مد نظر مسئولان مرتبط قرار گیرد.

"مهران اشراقی " مجموعه دار اسناد استان گیلان نیز گفت: این نمایشگاه شامل اسنادی از دوران سردار جنگل و پاکت ها، تمبرها، تلگراف و اخطار نامه هایی که در آن دوران بوده به معرض نمایش در آمده است.

‎ وی همچنین اظهار داشت: کتاب هایی که از سال 1358 در زمینه نهضت جنگل و میرزا کوچک نوشته شده به معرض دید عموم گذاشته شده است.

اشراقی در ادامه با بیان اینکه تا به امروز 40 فعالیت نمایشگاهی در سطح استان و شهرستان داشته، یادآورشد: در حال حاضر هر ماه در خانه میرزا کوچک واقع در استاد سرای رشت این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار می گیرد.