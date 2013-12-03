به گزارش خبرگزاری مهر، صدیق پیش از این در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بکار بود.
وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات است.
بنابر این گزارش، در آیین معارفه صدیق که با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان برگزار شد از زحمات ساسان دلاویز فرماندار سابق این شهرستان نیز قدردانی به عمل آمد.
طالقان - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی از سوی استاندار البرز یوسف صدیقی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری طالقان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صدیق پیش از این در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بکار بود.
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