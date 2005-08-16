به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مجمع ملي عراق شب گذشته با اجماع نمايندگان حاضر به تعديل قانون اداره عراق در دوران انتقالي براي تمديد مهلت تدوين قانون اساسي دايمي اين كشور تا 22 ماه جاري ميلادي (31 مرداد) راي دادند.



حاجم الحسني رئيس مجمع ملي( از اقليت عرب هاي سني) نتيجه راي گيري را كه با بالابردن دست انجام شد، اعلام كرد كه در اين نشست 237 نماينده از مجموع 275 نماينده مجمع ملي حضور داشتند.



زلماي خليل زاد سفير آمريكا كه گويي مداخله جويي هاي وي به يك روند عادي تبديل شده است درجمع نمايندگان عراقي حضور داشت.

قانون اداره عراق در دوران انتقالي بر ضرورت موافقت دو سوم اعضاي مجمع ملي و موافقت شوراي رياستي متشكل از رئيس جمهوري و معاونانش با هرگونه تعديل اين قانون تاكيد مي كند.



زلماي خليل زاد پيش از شروع نشست شب گذشته گفت: پيش نويس قانون اساسي دايمي هنوز آماده نشده است. وي افزود: سران سياسي همچنان به يك هفته يا ده روز ديگر براي دستيابي به توافق نياز دارند.



حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق هم گفت : با وجود تلاش هايمان نتوانستيم به توافقنامه اي كه رضايت همه را جلب كند، دست پيدا كنيم.

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق هم گفت: ما تلاش هاي زيادي انجام داديم و به توافقنامه اي درباره مسائل مهم دست يافتيم اما اين مساله هنوز به زمان نياز دارد.



رهبران سياسي عراق تا آخرين لحظات نكات مورد اختلاف را مورد بررسي قرار دادند كه اختلافات اساسي بر محور فدراليسم و جايگاه اسلام در قانون اساسي متمركز شده است.



در حالي كه كردها وشيعيان با اصل فدراليسم موافقت كرده اند اما عرب هاي سني به شدت با آن مخالفت مي كنند درباره جايگاه اسلام برخي خواهان آن هستند كه اسلام تنها منبع قانونگذاري باشد درحالي كه برخي ديگربا اينكه اسلام يكي از منابع قانونگذاري باشد، موافق هستند .



ابراهيم جعفري نخست وزير عراق هم پس از پايان نشست مجمع ملي گفت : اختلافات بر روي ماهيت فدراليسم و توزيع منابع ثروت متمركز شده است .وي درعين حال نسبت به فرصت هاي دستيابي به توافق تا پيش از 22 ماه جاري (31 مرداد) ابراز خوش بيني كرد.