به گزارش خبرنگارمهر، محمد وکیلی صبح سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان سمنان، در استانداری گفت: پیشگیری بهترین راه مقابله با اعتیاد در جامعه است و پیشگیری از طریق آموزش و فرهنگ سازی توسط سازمانهای مردم نهاد به راحتی قابل اجراست.

وی با بیان اینکه در برنامه های مبارزه با مواد مخدر توجه تمرکز باید بیشتر بر بحث پیشگیری قرار گیرداظهار داشت: درمان و بازگشت هر فردی از جامعه که به مصرف موادمخدر آلوده شد، بسیار سخت و هزینه بر است و تمرکز باید بر برنامه های پیشگیری و آگاه سازی جامعه باشد.

وکیلی تصریح کرد:در مبارزه بامواد مخدر نبايد فعاليتها را دستكم گرفت و نجات يك فرد از اعتياد نيز داراي ارزش فراوان است.

استاندار سمنان با تاكيد بر ارائه آموزشهاي لازم و توجه به پيشگيري گفت: آنچه در اين امر ضرورت دارد شفاف سازي است.

وی بر گزارش دهی و آسیب شناسی برنامه های آموزشی و پیشگیرانه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و خواستار استفاده از توانمندی و گستردگی بسیج در برنامه های آموزشی پیشگیری شد.

وکیلی با اشاره به لزوم همکاری شهرداری و شوراهای شهر و روستا با نیروی انتظامی برای شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و افراد توزیع کننده موادمخدر، افزود: اگر این همکاری وجود داشته باشد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر مانند سرقت نیز کاهش چشمگیر می یابد.

استاندار سمنان بر تمرکز بیشتر برنامه های آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان تاکید و تصریح کرد: دانشجویان به دلیل دوری از خانواده و ورود به فضای آزاد دانشگاه بیشتر مورد آسیب و تهدید افراد سودجو هستند که آموزش آنها به ویژه پس از ورود به دانشگاه، باعث مصون سازی بخش زیادی از جوانان می شود.

وی بر آموزش مربیان پرورشی مدارس برای شناخت و آگاهی بخشی به دانش آموزان در زمینه آسیبهای مصرف موادمخدر تاکید کرد.

لزوم استفاده از فعاليتهاي پژوهشي براي پيشگيري از اعتیاد به مواد مخدر

وکیلی گفت: فعاليتهاي پژوهشي و استفاده از افراد صاحب نظر براي پيشگيري از مواد مخدر نيز ضرورت دارد.

استاندار سمنان با تاکید بر اهمیت پیشگیری و فرهنگ سازی برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در جامعه خاطرنشان کرد: تاثیر فرهنگ سازی و آگاهسازی خانواده ها در امر پیشگیری از اعتیاد نقش بسیار مهمتری نسبت به مقابله و ... دارد.

وی گفت: با کاهش تقاضا در جامعه عرضه نیز کاهش می یابد و دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر باید بر پیشگیری و فرهنگ سازی در این زمینه تلاش کنند.

وکیلی کاهش تقاضای مواد مخدر و افزایش قیمت انواع مواد مخدر را ناشی از اقدامات به هنگام و مطلوب نیروی انتظامی عنوان کرد و ادامه داد: کاهش مصرف مواد مخدر در جامعه با کاهش سرقت، بداخلاقی های اجتماعی و بسیاری از آسیبهای دیگر همراه می شود.

استاندار سمنان توجه بیشتر فرمانداران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی بر بحث مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد.

وی بر یکپارچکی و وحدت برنامه و نهادهای مختلف اجرایی برای مقابله با تهیه و توزیع مواد مخدر در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: برای مقابله با مافیای موادمخدر باید یکپارچه باشیم و در این راه نیاز به همراهی مردم و بسیج عمومی داریم.

وکیلی رفتارسازی و نهادینه کردن رفتارهای مطلوب در جامعه را زمینه برای پیشگیری در مقابله با موادمخدر عنوان و تصریح کرد: برنامه های مقابله با مواد مخدر باید نتیجه محور باشد و با طراحی و انسجام پیش برود زیرا اشاعه مواد مخدر سازمان یافته انجام می شود.

رشد فزاینده کشف ماده مخدر صنعتی در استان سمنان

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان نیز دراین نشست به رشد فزاینده کشف ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه در این استان اشاره کرد.

سرهنگ علی اکبر سلیمانیان اعتیاد به مواد مخدر را ریشه بسیاری از جرایم دانست و گفت: درصد قابل توجهی از سارقان در استان سمنان افرادی هستند که برای تامین هزینه های اعتیادشان به مواد مخدر دست به سرقت می زنند.

وی با تاکید بر عزم جدید پلیس برای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد تصریح کرد: برای ریشه کنی این معضل اجتماعی علاوه بر پلیس آحاد جامعه و دستگاه های مختلف باید همکاری و به وظایف خود عمل کنند.

کشف بیش از 528 کیلوگرم انواع موادمخدر در هشت ماه امسال

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف بیش از 528 کیلوگرم انواع موادمخدر در هشت ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت 373 طرح مقابله با مواد مخدر شامل 127 طرح کنترل محورها و 119 مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی و 127 مرحله طرح پاکسازی نقاط آلوده امسال از سوی نیروی انتظامی استان سمنان اجرا شد.

وی به دستگیری یک هزار 577 نفر در زمینه مصرف و تولید و توزیع مواد مخدر در سالجاری در استان سمنان خبر داد و افزود: 43 باند تهیه و تولید و توزیع مواد مخدر نیز در این مدت منهدم شدند.

سلیمانیان افزود: 28 درصد کشفیات مواد مخدر امسال از محورهای غرب به شرق، هفت درصد در محورهای جنوب به شمال و 20 درصد در محورهای شمال به غرب و 20 درصد نیز برای تامین مصرف داخل استان سمنان به دست آمدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: از دستگیرشدگان مواد مخدر امسال در استان سمنان، هشت درصد راننده، 11 درصد کارگر ساده، دو درصد کارمند دولتی، دو درصد نظامی، 5/5 درصد کشاورز، یک درصد دانش آموز، 5/1 درصد دانشجو و 61 درصد دارای شغل آزاد بودند.

76درصد دستگیرشدگان مواد مخدر بین 20 تا 40 سال سن داشتند

وی با اشاره به اینکه 76 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر بین 20 تا 40 سال سن داشتند، ادامه داد: 96 درصد این افراد مرد و چهار درصد را زنان تشکیل می دهند و همچنین سه درصد دستگیرشدگان تابعیت غیرایرانی دارند.

سلیمانیان با اشاره به افزایش 56 درصدی کشف ماده مخدر شیشه و انهدام سه لابراتوار تولید ماده مخدر شیشه در استان سمنان، گفت: دو لابراتوار در گرمسار و یک واحد در لاسجرد شناسایی و منهدم شدند و در این مورد سودجویان با اجاره واحدهای تعطیل شده، اقدام به راه اندازی لابراتوار ساخت ماده مخدر خطرناک شیشه کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به برگزاری 74 نوبت برنامه آموزشی و آگاهی بخشی برای دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان از سوی نیروی انتظامی استان سمنان در سالجاری، اضافه کرد: هشت هزار و 730 دانش آموزش در این دوره ها آموزش دیدند و 90 هزار دانش آموز نیز به عنوان همیار پلیس فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری پنج همایش و 15 نمایشگاه از برنامه های فرهنگی و آموزشی ناجا بوده و امسال نیز تمرکز برنامه ها بر شناسایی نقاط آلوده، طرح کنترل محورها، تمرکز مقطعی بر محورهای خاص و ... پیش بینی شده است.

سيماي پليس انقلاب اسلامي بايد سيماي صالحان باشد

سلیمانیان، در بخش ديگري از سخنانش، نظم، انضباط و آراستگي ظاهري را شاخصه پليس عنوان و تصريح كرد: سيماي پليس انقلاب اسلامي بايد سيماي صالحان باشد.

اين مسئول انتظامي، ارايه آموزش هاي مستمر و مورد نياز را لازمه تحقق امر خطير پيشگيري از وقوع جرم در جامعه دانست و اظهار داشت: در اين راه، تمام بخش ها و دستگاه هاي گوناگون بايد به وظيفه خود عمل کنند.

وی با اشاره به سه محور برخورد با گسترش مصرف مواد مخدر در جامعه، این محورهای اساسی را آموزش، نگرش و عملکرد مردم و مسئولان در بحث پیشگیری از اعتیاد بیان کرد.

سلیمانیان افزود: امروز همایش‏ها و نمایشگاه‏ های متعددی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از اشاعه آن در جامعه برگزار می‏ شود؛ اما همه این مراسم و برنامه ‏ها باید ارزشیابی و نتایج حاصل از آن مشخص و تبیین شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: شناخت ویژگی ‏ها و کمبودها یکی از راه‏هایی است که انسان را در مسیر تکامل یاری می‏ کند و در زمینه مقابله با مواد مخدر نیز با ارزشیابی برنامه ‏هایی که در دست اجراست، تمام نقاط قوت و ضعف شناسایی می‏ شود.

وی همچنین داشتن رویکرد علمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و کاهش اثرات آن در جامعه را بسیار تعیین‏ کننده ذکر کرد و گفت: در بحث پیشگیری از اعتیاد نیز ضرورت دارد تا همه دست‏اندرکاران با کار علمی و کارشناسی فعالیت کنند.

سلیمانیان گفت: باید تمام صاحب‏نظران، کارشناسان و متخصصان در این عرصه وارد شوند و دست در دست یکدیگر دهند و به نوعی با فکر و اندیشه حرفه‏ای با این بلای خانمان‏سوز مقابله شود تا اثرگذاری فعالیت‏ها در جامعه افزایش یابد.

28درصد مردم استان سمنان در برنامه های آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد شرکت کردند

در ادامه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پوشش بیش از 177 هزار نفر، برابر 28 درصد از مردم این استان در برنامه های آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در سالجاری خبر داد.

جعفر جندقی ضمن تاکید بر اینکه درمان اعتیاد به موادمخدر صنعتی بسیار مشکل است، تصریح کرد: درمان اعتیاد به این گونه مواد به شیوه‌های درمان قدیمی جوابگو نیست و باید در این خصوص اطلاع رسانی شود تا مردم نسبت به این امر آگاه شوند.

وی ضمن بیان اینکه اعتیاد به ماده مخدر شیشه و آمفتامین‌ها کشنده است و درمان اعتیاد به این موادمخدر بسیار مشکل است و نیاز به آگاهی بخشی به جامعه برای گرایش هرچه کمتر افراد به این نوع موادمخدر داریم اظهار داشت: ارزان بودن، دسترسی آسان در جامعه و آموزش شیوه مصرف موادمخدر صنعتی که به راحتی در آشپزخانه هر خانه‌ای امکان‌پذیر است، نشانه وجود برنامه‌ریزی برای گسترش اعتیاد به موادمخدر صنعتی در جامعه است.

گسترش اعتیاد به موادمخدر صنعتی نوعی برنامه تهاجمی به کشور است

جندقی ضمن تاکید بر اینکه گسترش اعتیاد به موادمخدر صنعتی نوعی برنامه تهاجمی به کشور است اضافه کرد: دیگر بحث سودآوری برای سوداگران مطرح نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تصریح بر اینکه در گذشته سودآوری اصلی‌ترین هدف سوداگران موادمخدر بود گفت: امروزه با گسترش فراگیر موادمخدر صنعتی در جامعه به نظر می‌رسد این کار نوعی برنامه تهاجمی برای آلوده‌کردن جوانان ایران است.

وی پیشگیری از طریق برنامه‌های فرهنگی را بهترین شیوه مقابله با گسترش اعتیاد در جامعه دانست و خواستار توجه و تمرکز بیشتر بر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در ادامه گفت: با اشاره به نقش موثر سمن‌ها در فرهنگ سازی جهت مبارزه با اعتیاد، گفت: وجود معتادان تزریقی و بی‌خانه‌مان در این استان تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت.

وی با اشاره به تمرکز برنامه های آموزشی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در چهار گروه مراکز آموزشی، محله ها، محیط های کاری و خانواده ها، خاطرنشان کرد: بیش از 42 هزار دانش آموز و خانواده هایشان، چهار هزار و 600 دانشجو و استاد دانشگاه و سه هزار و 700 نفر در محیط های کاری و 15 هزار و 900 نفر در محله ها در هفت ماهه امسال این آموزشها را فراگرفتند.

جندقی با اشاره به سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد کشور با هدفگذاری پوشش 40 درصدی جمعیت کشور، افزود: امسال با اجرای برنامه های آموزشی مربوط به این سند، تعداد افراد تحت پوشش در استان سمنان از میزان تعیین شده کشوری بیشتر می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: سال گذشته نیز حدود 60 درصد از مردم استان سمنان تحت پوشش برنامه های آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گرفتند.

وی برگزاری 15 همایش و کنگره علمی، 120 نمایشگاه، 390 کارگاه و سمینار آموزشی، مشارکت 15 سازمان مردم نهاد و توزیع بیش از 61 هزار بسته آموزشی را از اقدامات سالجاری در کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان عنوان کرد.

دانشجویان مهمترین قشر مورد تهدید مواد مخدر صنعتی و خطرناک

جندقی دانشجویان را مهمترین قشر مورد تهدید مواد مخدر صنعتی و خطرناک دانست و ادامه داد: سودجویان به بهانه تقویت حافظه به تبلیغ و توزیع انواع خطرناک آمفتامین ها مانند ریتالین بین دانشجویان می پردازند که اثرات مخربی به روی حافظه دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: آموزش مهارتهای زندگی بهترین واکسن پیشگیری در برابر صدمات و آسیبهای خطرناک مواد مخدر برای جامعه است

وی افزود: تجربه نشان داده است که همواره پیشگیری ارزان‏تر از درمان بوده و سریع‏تر نیز جواب می‏ دهد و در زمینه مقابله با اعتیاد نیز باید به امر جلوگیری از ورود به عرصه مواد مخدر بیش از امروز کار شود.

جندقی با تاکید بر توجه به آموزش در بحث پیشگیری از اعتیاد، آگاه‏سازی خانواده‏ ها را از مضرات و اثرات سوء مواد مخدر و مصرف مواد افیونی بسیار مهم دانست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه دولت باید در این زمینه سرمایه ‏گذاری بیشتری انجام دهد و فرهنگ دوری از مواد مخدر و اعتیاد در جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: باید همه دست در دست یکدیگر دهند تا جامع ه‏ای عاری از اعتیاد داشته باشیم.

وی افزود: دستگاه‏های اجرایی و نهادهای دولتی نیز باید بیش از گذشته به پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر توجه کنند و مقابله و پیشگیری در این حوزه همگانی و اجتماعی شود.