به گزارش خبرنگار مهر، صاحب حجتی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: با توجه به گستردگی حوزه كارها و فعاليت ها هدف وزارت ورزش و جوانان سلامت جامعه و امنیت جامعه در گرو سرمایه گذاری در حوزه ورزش است.

وی افزود: در حال حاضر در تمامی مناسک، برنامه های سیاسی و امنیتی کشورها حوزه ورزش یکی از حوزه های حائز اهمیت است و ورزشکاران به عنوان مروجان حوزه فرهنگ به شمار مي روند و به همين دليل لازم است كه در اين بخش شاهد فعاليت ها و برنامه هاي بهتري باشيم.

مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: در حال حاضر دشمن با راه اندازی جنگ نرم در پی ضربه زدن به قشر عظیم جوان ایرانی است و باید مسئولان به ویژه مديران حوزه ورزش و جوانان با ارائه راهکارها و برنامه ریزی های مناسب زمینه را برای خنثی کردن فتنه ها فراهم کنند.

حجتی یادآور شد: با توجه به فتنه های دشمنان اهمیت حوزه کاری اداره ورزش و جوانان بیشتر می شود و باید دامنه کاری آنها به گونه‌ای باشد که تمام آحاد جامعه را در بر گیرد.

وی ادامه داد: ورزش در جامعه نشاط، شادابی و سلامتی را به دنبال دارد و انتظار می رود زمینه برای تحقق اهداف وزارت ورزش و جوانان در تمامی استان های کشور فراهم شود.

مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: تقویت منش پهلوانی و روحیه مبتني بر فرهنگ و تفكر بسیجی در بین ورزشکاران کشور می تواند زمینه را برای خنثی کردن فتنه های دشمنان و تحقق اهداف نظام فراهم کند.

حجتی اظهار داشت: سال گذشته و سال جاری به لحاظ اعتبارات سال قطره چکانی بود و مدیران استانی به لحاظ اعتبارات با مشکلاتی رو به رو بودند که تا حد زیادی مانع از اجرا و اتمام پروژهای عمرانی شد.

وی افزود: متاسفانه در استان کردستان عدم ثبات مدیریتی یکی دیگر از مشکلاتی است که مانع از توسعه ورزش شده و انتظار می رود نمایندگان و مسئولانی استانی با دیدی کارشناسانه تر به این حوزه نگاه کنند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت اداره ورزش و جوانان کشور بیان کرد: انتصاب محمود ضیاءپور که معاون توسعه ورزش و از بدنه ورزش استان است به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان انتصابی شایسته است.

حجتی گفت: مهران تیشه گران در طول 16 ماه خدمت خود با توجه به کمبود اعتبارات موجود اقدامات مناسبی را راستای توسعه و ارتقاء جایگاه ورزش استان کردستان انجام داده است.