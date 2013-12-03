توحیدپرست در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود فیلم سینمایی "شیرین قنای بود" از فردا چهارشنبه 13 آذرماه در گروه سینمایی آزاد اکران شود اما شب گذشته از طرف پخش‌کننده فیلم که بنیاد فارابی است با سینماهای نمایش‌دهنده تماس گرفته و اعلام کردند که فیلم را اکران نکنند.

وی ادامه داد: هیچ کس از طرف بنیاد فارابی تا این لحظه تماسی با من نگرفته و توضیحی بابت این اتفاق نداده است. این کار غیر قانونی قلمداد می شود چون نمی توان جلو اکران فیلمی را که مجوز اکران و پخش دارد و همه مراحل اکرانش مثل چاپ مواد تبلیغاتی و قرارداد با سینماها طی شده است، گرفت. زندگی من و همسرم سر ساخت این فیلم سینمایی متلاشی شده است و اگر بلایی سر ما بیاید مسئولش مدیر عامل بنیاد فارابی است.

این کارگردان در پایان یادآور شد: چرا کانون کارگردانان و صنف واحد تهیه کنندگان جلوی این بی قانونی را نمی گیرند. چرا از یک هم صنفی خود حمایت نمی کنند. متاسفانه سرمایه من در خطر است و از هم صنفی های خودم توقع دارم از حقوق من دفاع کنند. می دانم که فیلم من موضوع ملتهبی دارد برای همین است که این مشکلات برایش به وجود می آید.

داستان "شیرین قناری بود" درباره دختر آرمان‌گرایی است که قصد دارد مشکلات جامعه و مردم را به تنهایی از میان بردارد. او به دلیل علاقه به ورزش فوتبال از مدرسه اخراج می‌شود ...

در این فیلم بازیگرانی چون سعیده رودبارکی، نگین معتضدی، شهراد وثوقی، پردیس افکاری، مجید حاجی‌زاده، فریبا شاهسون، حمید شریف‌زاده، نازنین پیرکاری، سحر افتاده، هلیا امامی، الهه فشاری، پریسا محبی، نوشین غریبی، مریم مرزبان، علی حمودی، جاسم کرار و امید علومی نقش آفرینی می‌کنند.