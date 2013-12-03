به گزارش خبرنگارمهر، خدابخش عرب ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران درمحل سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: این تسهیلات 148 هزار و 500 میلیون ریالی با باز پرداخت 5 ساله برای خرید انواع تراکتور و ادوات کشاورزی و باز پرداخت 7 ساله برای کمباین به متقاضیان پرداخت می شود.

وی اظهار کرد: بر اساس سیاست گذاری انجام شده بخش های زراعت،باغبانی،امور دام و شیلات با بهره گیری از این تسهیلات تجهیز خواهند شد و با توسعه مکانیزاسیون، هزینه های تولید محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

عرب گفت: ساماندهی مکانیزاسیون استان در قالب ایجاد و تجهیز حداقل دو شرکت فنی خدمات رسان مکانیزاسیون در حوزه هر مرکز خدمات جهاد کشاورزی،تجهیز شرکت های موجود فعال و با سابقه کار مفید از خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون، برخورداری صاحبان باغ ها از تسهیلات فوق، پیش بینی خرید تراکتور های باغی از محل سهمیه تراکتورهای متوسط ،در جلسه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان به تصویب رسید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار کرد: پیشنهاد ارائه کاهش نرخ کارمزد تسهیلات به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور، در اولویت قرار گرفتن پرونده های مانده طرح توسعه بخش کشاورزی در استفاده از این تسهیلات، رعایت تناسب میان ماشین آلات و ادوات دنباله بند، نظارت و اندیشیدن تدابیر لازم برای پیشگیری از انحراف دریافت تسهیلات از دیگر مصوبات جلسه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان بود.

وی از افزایش سطح مکانیزاسیون این استان به 1.43 اسب بخار در هکتار خبر داد و افزود: این شاخص بالاتر از حالت نرمال یا معمولی است.

عرب اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارگیری انجام شده بیش از سه هزار و 500 دستگاه انواع تراکتور سبک و سنگین در بخش کشاورزی استان موجود و در حال خدمت دهی به بهره برداران هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به نقش مکانیزاسیون در مراحل کاشت تا برداشت محصولات نیز گفت: درجه مکانیزاسیون مراحل تولید محصولات زراعی استان سمنان حدود 66 درصد است (کاربرد ماشین آلات در مراحل مختلف زراعت) و در اموری مانند برداشت پنبه، سرزنی، بارگیری چغندر و برداشت غلات در مزارع خرد و کوچک با نیروی دست بهره برداران انجام می شود.

وی افزود: در بخش تشکل های خدمات مکانیزاسیون 36 شرکت خدماتی در این استان در حال خدمت رسانی به کشاورزان هستند و مقرر شده در هر مرکز خدمات جهاد کشاورزی حداقل دو شرکت خدماتی توسط بخش های تعاونی و خصوصی تجهیز و فعال شوند.

عرب درباره طرح جایگزینی و نوسازی تراکتورها و کمباین های فرسوده و واگذاری ادوات کشاورزی نیز گفت: برای تحقق این امر هر ساله از تسهیلات طرح فوق استفاده و برای سالجاری نیز بیش از 148 میلیارد ریال از محل خط اعتباری ویژه توسعه مکانیزاسیون و از منابع داخلی بانک کشاورزی به استان سمنان اختصاص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تخصیص مبلغ 148 هزار و 500 میلیون ریال تسهیلات برای تأمین ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی به استان سمنان خبر دادو اظهار داشت: در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و جایگزینی ماشین‌آلات و ادوات نو در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و راه‌اندازی خط اعتباری ویژه توسعه مکانیزاسیون و از محل منابع داخلی بانک کشاورزی به منظور تسهیل و تأمین به‌موقع ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز بخش در سال‌جاری این مبلغ به استان سمنان اختصاص یافته است.

وی با یادآوری اینکه 30 درصد این تسهیلات برای خرید تراکتور و کمباین و 70 درصد برای خرید ادوات است، گفت: مدت بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله است و متقاضیان واجد شرایط (داشتن گواهی‌نامه، تضمین لازم برای دریافت تسهیلات، نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی) می‌توانند با دریافت فرم درخواست از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و تکمیل آن و تهیه پیش‌فاکتور برای خرید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی اقدام و از این تسهیلات استفاده کنند.

عرب در خاتمه از اجرا شدن طرح ساماندهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی برای نخستین بار در استان سمنان خبر داد و گفت: ساماندهی فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابی و بازار رسانی گیاهان دارویی از جمله اهداف این طرح است.

