"با دیگران" و "پنج ستاره" برای جشنواره فجر آماده شدند

امیر سمواتی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین "با دیگران" به کارگردانی ناصر ضمیری تمام شده است و هم اکنون علیرضا نکولعل مشغول صداگذاری آن است. هنوز برای ساخت موسیقی تصمیمی نگرفته‌ایم اما به زودی نسخه‌ای از فیلم را به جشنواره تحویل می‌دهیم.

وی همچنین درباره آماده شدن فیلم "پنج ستاره" به کارگردانی مهشید افشارزاده افزود:موسیقی این فیلم را ستار اورکی ساخته است و هم اکنون در مرحله قطع نگاتیو است و تا 20 آذر ماه کپی نهایی آن آماده می شود و قطعا نسخه نهایی را نحویل جشنواره فجر می دهیم.

سمواتی در پایان عنوان کرد: فیلم "پنج ستاره" یک اثر صمیمی و مردم‌پسند است و خیلی ساده با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.

"پنج ستاره" اولین کار بلند سینمایی مهشید افشارزاده بازیگر سینما و تلویزیون است. شهاب حسینی، همایون ارشادی، لیلا بلوکات، شیرین بینا، امید روحانی، بهناز جعفری، سحر قریشی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می‌شود. تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده امیر سمواتی است و کامبوزیا پرتوی نیز مشاور کارگردان پروژه است. فیلمنامه "پنج ستاره" توسط علی اکبر قاضی‌نظام به نگارش درآمده است.

"با دیگران" داستان زنی به نام آرزو است که به دلیل سقط جنین‌های مکرر امید خود را به داشتن فرزند از دست داده است و زندگی مشترک او با امیرحسین در شرایط بحرانی قرار دارد. طاهره دوست و همکار او با اقدامی فداکارانه مسیر تازه ای را در برابر این زوج جوان قرار می دهد. آزادی یعقوب شوهر سابق طاهره از زندان روابط زندگی امیرحسین، آرزو و طاهره را پیچیده می کند... این فیلم به کارگردانی ناصر ضمیری ساخته شده است.