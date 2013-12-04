به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر اساس آیات قرآن، احادیث و شواهد تاریخی درصدد است تا در زمینه‌های مختلف اعتقادات، احکام فقهی و حقوق اجتماعی، اخلاقیات، پیدایی علوم و تأثیر در ادبیات و هنر و مبارزه با سنت‌های نادرست و خرافات موجود، جامعیت قرآن را اثبات کند.



کتاب «فرهنگ‌آفرینی قرآن» درصدد پاسخگویی به شبهه‌هایی است که اصالت و وحیانی بودن و فرهنگ‌آفرینی قرآن را مورد شبهه قرار داده است.



کتاب «فرهنگ‌آفرینی قرآن» توسط حجت الاسلام لطف‌الله خراسانی، عضو هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در 360 صفحه تألیف شده و با قیمت 14 هزار تومان به همت انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است

پروژه «نظریه پردازی در فقه و اصول» در حال انجام است



حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانشهای وابسته به فقه از آخرین وضعیت پروژه «نظریه پردازی در فقه و اصول» خبر داد.



وی با اعلام خبر اجرای پروژه «نظریه پردازی در فقه و اصول» در پژوهشکده فقه و حقوق، اظهار داشت: این پروژه توسط علی شفیعی در حال انجام است که ایشان قبلا هیئت علمی این پژوهشکده بوده و اکنون به واحد مشهد پیوسته است.



وی ادامه داد: در این پروژه محقق به دنبال این است که نظریه و نظریه پردازی در فقه و اصول را تعریف کند و نقش نظریه پردازی را در فقه و اصول بررسی کند.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه افزود: این پروژه مجموعه ای از گفتگو ها با اساتید حوزه علمیه و دانشگاه است، یک مقدمه ای هم بر کتاب خود ایشان نوشته است. این پروژه از سال 87 در دست اجرا است و اگر برخی از اصلاحات آن انجام شود، این طرح امسال ان شاء الله نهایی خواهد شد.

جلد ششم کتاب تفسیر آموزشی منتشر شد

به منظور ارائه متن آموزشی تفسیر قرآن، جلد ششم کتاب تفسیر آموزشی که به قلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تألیف شده است از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.



این اثر مطالب مفیدی در اختیار استادان و دانش‌پژوهان قرار می‌دهد و در واقع شامل مرحله سوم تفسیر آموزشی است که در این مرحله با استفاده از علوم بلاغی استخراج نکته‌ها و پیام‌های آیات صورت می‌گیرد و بیان واژگان جدید و بیان وجه اعرابی کلمات در اولویت قرار گرفته و نکات و پیام‌های آیات تبیین می‌شود.



جلد ششم کتاب تفسیر آموزشی توسط حجت الاسلام محمدرضا صفوی، عضو هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن، در 400 صفحه تألیف شده که به همت انتشارات بوستان کتاب با قیمت 15 هزار تومان به چاپ رسیده است.