به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور با حضور سازمان‌های پدافند غیرعامل کشور، آتش نشانی، هلال احمر، نیروی انتظامی و شهرداری تهران به منظور آشنایی کارکنان این بانک برای امداد و نجات در هنگام بروز حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی در ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد.

در این مانور که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک تجارت برگزار شد، تعداد زیادی از پرسنل با استفاده از "شوت نجات"، از طبقات مختلف ساختمان مرکزی این بانک فرود آمدند. مراحل مختلف این مانور از جمله عملیات اطفای حریق، مداوای مصدومین حوادث و مقابله با سارقان فرضی بدون هیچگونه حادثه و با موفقیت انجام شد.

پیش از برگزاری مانور نیز بانک تجارت با دعوت از اساتید و کارکنان برجسته کشور در حوزه مقابله با حوادث طبیعی و عملیات امداد و نجات، همایش آموزشی پدافند غیرعامل را برای کارکنان خود برگزار کرده بود.

بانک تجارت به منظور امنیت کارکنان و مشتریان کلیه ساختمان‌های ستادی خود را به سیستم هشدار زلزله و قطع اتوماتیک گاز و نیز تجهیزات ویژه شوت نجات، اطفاء حریق و کمک های اولیه مجهز کرده است.

همچنین این بانک به منظور امنیت بیشتر حساب‌های مشتریان و دیگر اطلاعات مربوط به عملیات بانک با استقرار نظام ISMS، بستر جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و ایمن‌ سازی اطلاعات را فراهم کرده است.

گفتنی است، بانک تجارت شهریورماه سال گذشته برای اولین بار در شبکه بانکی کشور اقدام به برگزاری مانور آموزشی پدافند غیرعامل کرده بود.