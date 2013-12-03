به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر سه شنبه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: از مجموع افرادی که عضو ظام مهندسی استان هستند 715 نفر دارای پروانه صلاحیت اجرای کار هستند.

وی با اشاره به فعالیت هفت دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستانها گفت: دو دفتر نمایندگی دیگر نیز به زودی در شهرستانهای خوسف و سربیشه راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه شش کمیسیون اصلی در سازمان نظام مهندسی استان فعال است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی بزرگترین سازمان تخصصی مردم نهاد در سطح کشر است.

جلال زاده با بیان اینکه خراسان جنوبی در شهرستانها با کمبود مهندسین مواجه است، بیان داشت: از مجموع اعضای نظام مهندسی استان یک هزار و 430 نفر در نظام مهندسی شهرستان بیرجند عضو هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان بشرویه علی رغم ایجاد دفتر نمایندگی نظام مهندسی تنها 12 نفر عضو هستند.

رکود ساخت و سازها در سال جاری/ کار مهندسین به یک سوم سال گذشته بوده است

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 350 هزار متر مربع نقشه توسط مهندسین این سازمان تهیه و تایید شده است، افزود: در شش ماهه امسال 186 هزار متر مربع تهیه و تایید نقشه داشته ایم که این رقم یک سوم سال گذشته است.

به گفته وی کمبود و رکود در ساخت و سازها علت اصلی برای کاهش کار مهندسین استان بوده است.

وی خواستار همکاری دستگاه های مرتبط در حوزه شهرسازی با سازمان نظام مهندسی استان برای بالا بردن کیفیت فعالیت ها شد و بیان داشت: در زمینه استاندارد مصالح ساختمانی در استان با کمبود مواجه هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی خواستار ارائه آموزشهای لازم به کارگران ساختمانی از سوی دستگاه های ذیربط شد و افزود: به جرات می توان گفت تنها یک سوم کارگران ساختمانی کارت مهارت فنی دارند و آموزشهای لازم در حرفه خود را طی کرده اند.

جلال زاده حاشیه نشینی را یکی زا معضلا ت در شهر بیرجند دانست و افزود: باید نظارت های لازم از سوی دستگاه های ذیربط انجام شود اما متاسفانه نظارتها بسیار ضعیف است.

وی خواستار استفاده از نقطه نظرات سازمان نظام مهندسی استان برای تهیه طرح های تفصیلی شهرها شد و ادامه داد: از مهارت های فنی مهندسین استان در کشورهای همسایه استفاده شود.