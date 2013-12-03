به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد علم الهدي، ظهر سه شنبه در همايش بين المللي بسيج و رسانه كه در مشهد برگزار شد اظهار كرد: نگاه به رسانه به عنوان يك جريان هدفي مطرح نيست و به عنوان يك جريان ابزاري مطرح بوده اما به همين جريان ابزاري دو نگاه قدسي و مادي مطرح است.

وي افزود: نگاه مادي به رسانه در حوزه توسعه ثروت و قدرت وايجاد اميال نفسي براي انسان هاي قدرت طلب و زياده خواه مطرح است اما نگاه قدسي به رسانه اين است كه رسانه ابزاري براي تعالي و رشد انسان هاست و اين طبيعي است كه درنظام مقدس اسلامي ما رويكرد به رسانه يك رويكرد قدسي باشد.

امام جمعه مشهد عنوان كرد: رويكرد قدسي در رسانه از دو وجه عام و خاص برخوردار است كه در وجه عام رسانه ابزاري است براي هدايت انسان ها كه اين مساله در قرآن كريم و در سوره مباركه كهف بيان شده است.

رسالت اصلي يك رسانه در واقع همان هدايتي است كه پيامبر(ص) انجام مي داده اند

وي تاكيد كرد: پيام رساني و رسالت اصلي يك رسانه در واقع همان هدايتي است كه پيامبر(ص) انجام مي داده اند و مسئله ديگر اين است كه ما در زماني قرار داريم كه انسان ها پيامبر(ص) را نمي بينيم و رسانه ها مسئوليت شان در حقيقت ابلاغ پيام پيامبر(ص) است.

آيت الله علم الهدي اظهار كرد: ويژگي سوم از منظر اسلام و قرآن كريم حق بودن رسانه است و رسانه ها دراين ديدگاه نبايد هيچ گونه حرف باطل و سخيفي را بر زبان آورند و به هيچ نمايش باطلي مبتلا نشوند.

وي افزود: ويژگي كه ما امروز به عنوان وجه عام و با رويكرد قدسي به رسانه توجه داريم اين است كه رسانه نبايد به هيچ گونه جريان باطلي آلوده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: نقش آفريني رسانه در گسترش هدايت و دين خدا و پيامبر(ص) نيز يكي ديگر از ويژگي هاي مهم رسانه ها محسوب مي شود.

مسئله رشد بخشي و اصلاح مفاسد اجتماعي بوسيله رسانه امكان پذير است

وي افزود: مسئله رشد بخشي و اصلاح مفاسد اجتماعي بوسيله رسانه امكان پذير است كه اين قضيه در وجه عام رسانه ها قرار مي گيرد.

امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به لزوم وجوداخلاق در رسانه اظهار كرد: ما اخلاق رسانه اي را زماني مي توانيم مشخص كنيم كه رسالت رسانه ها مشخص شده باشد و هر آنچه در راستاي اجراي اين رسالت قرار گيرد مي توان به عنوان اخلاق رسانه از آن نام برد.

وي همچنين با اشاره به مسئله اعتماد سازي در رسانه ها گفت: اعتماد سازي در رسانه ها يكي از اين مباحثي است كه بايد به آن توجه شود.

آيت الله علم الهدي ابراز كرد: رسانه ها بايد بتوانند اعتماد مردم را به خودشان جلب كنند تا پس از آن تاثير گذاري آنها بيشتر به ميزان لازم برسد.

جذب مخاطب بايد بر اساس مفاهيم معنوي صورت پذيرد

وي همچنين با اشاره به مسئله جذب افراد به سمت رسانه ها اظهار كرد: جذب مخاطب بايد بر اساس مفاهيم معنوي صورت پذيرد نه اينكه جذب با گرايش هاي نفساني باشد.

استاد سطوح عالي حوزه علميه خراسان رضوي عنوان كرد: امروز يكي از مسائلي كه ما با آن مواجه هستيم جذب مخاطب به هر قيمتي است و اينكه رسانه ها به هر قيمتي دنبال جذب مخاطب باشند امري نادرست است.

وي افزود: در ديدار با مسئول يكي از رسانه هاي مطرح كشور مسئول آن رسانه در پاسخ به صحبت هاي بنده گفت: اين حرف هاي شما غير قابل اجرا است وما بايد مخاطبانمان را حفظ كنيم.

آيت الله علم الهدي بيان كرد: در صورتي كه رسانه ها بخواهند از راه گرايش هاي نفساني مخاطب جذب كنند اصل خالي شدن رسانه از هر گونه باطل را نمي توان حفظ كرد.

وي افزود: جذب مخاطب در رسانه ها بايد از مسير گرايش هاي معنوي صورت پذيرد نه از راه گرايش هاي باطل ونفساني لذا رسانه هايي كه قصد دارند كار ارزشي انجام دهند حتما به اين مسئله توجه داشته باشند.

امام جمعه مشهد گفت: امروز در همه حوزه هاي فرهنگي با مشكل جذب مخاطب از هر طريقي و به هر شكلي مواجه هستيم و متاسفانه يك اصطلاح غلطي به راه افتاده كه مي گويند مي خواهيم جوانان را جذب كنيم.

وي افزود: وقتي به يك مداح مي گويي چرا با اين روش مبتذل مي خواني مي گويد مي خواهم جوانان را جذب كنم كه بايد در پاسخ به اين فرد گفت: در صورتي كه جذب جوانان با فساد باشد آنها تا وقتي مجذوب شما هستند كه آن فساد هم باشد و پس از رفتن آن فساد جوان هم خواهد رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبري اظهار كرد: در واقع جذب جوانان با فساد و راه ههاي باطل جذب آنها به فساد و باطل است نه به آن كار ظاهرا فرهنگي كه انجام مي شود.

وجه خاص رسانه ها

وي افزود: ما در رسانه بايد دقت كنيم كه تكيه بر جذب جوانان بر اساس گرايشهاي معنوي و قدسي صورت پذيرد نه اينكه با تمايلات نفساني در واقع بنرين بر روي آتش بريزيم.

آيت الله علم الهدي با اشاره به وجه خاص رسانه ها ابراز كرد: رسانه ها وجه خاصي هم دارند كه اين وجه خاص رسانه ها آنان را در سنگر دفاع از اسلام و ارزش ها قرار داده است.

وي افزود: در جنگ با دشمنان اسلام وانقلاب رسانه هاي ما در برابر دشمن و در خط مقدم اين جنگ قرار دارند و همين مسئله نشان دهنده اهميت و جايگاه رسانه است.

امام جمعه مشهد با اشاره به نقش بسيج در رسانه يادآور شد: ما در بسيج ويژگي هاي داريم كه با اين ويژگي ها مي توان ميدان داري در عرصه رسانه را انجام داد.

عدم عنايت به سود جويي و منفعت طلبي از ویژگی های بسیج

وي افزود: يكي از مسائل مهمي كه از ويژگي هاي بسيج محسوب مي شود بحث ايثار و عدم عنايت به سود جويي و منفعت طلبي است

عضو مجلس خبرگان رهبري اظهار كرد: بسيجي در ميدان بسيج نه طالب قدرت است و نه طالب ثروت بلكه محور بسيجي بودن ايثار در عين نا شناخته باقي ماندن است.

وي تاكيد كرد: امروز رسانه هاي ما به چنين تفكراتي نيازمند هستند و بايد تفكر ايثار و عدم قدرت و ثروت طلبي وارد رسانه هاي ما شود تا ما دراين عرصه موفق تر عمل كنيم.

آيت الله علم الهدي بيان كرد: طبيعي است كه در صورتي كه يك رسانه از رويكرد قدسي خارج شود به يك رسانه مادي و الحادي تبديل خواهد شد و آن چيزي كه مي تواند رسانه را از مادي شدن دور كند تفكر بسيجي است.

وي با بيان اينكه يكي از بزرگترين ويژگي هاي بسيح مرز نشناسي در بحث دفاع از ارزش هاست تاكيد كرد: امرزو ما نيازمند يك جريان فعال در عرصه رسانه هستيم كه براي اين فعاليتش از چيزي نترسد و بدنبال منافع خودش هم نباشد.

امام جمعه مشهد اظهار كرد: بدومداشتن عقيده و تفكر بسيجي ما در رسانه هايمان آنگونه كه بايد موفق نخواهيم بود.

وي عنوان ابراز كرد: اميدوارم كساني كهدر خط اول دفاع از ارزش ها قرار دارند بتوانند زمينه ساز موقعيتي براي ظهور امام زمان(عج) شوند.

دولت نباید همان کاری را بکند که خود به آن انتقاد دارد

آیت الله علم الهدی در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر مدیران در وزارتخانه ها، تصریح کرد: دولت نباید همان کاری را بکند که خود به آن انتقاد دارد زیرا در حال حاضر فضا به گونه ای شده که برخی از وزرا احساس می کنند خودشان یک دولت هستند.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: نباید تغییرات به گونه ای شود که به صورت طایفی برخورد شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران راجب نظر او در رابطه با تغییر و تحولات در جهاد دانشگاهی گفت: این هم از همان کارهایی است که عرض کردم.