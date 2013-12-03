به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیکلاس مادورو در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر به صورت ضمنی قطع برق هنگام سخنرانی خود در کاراکاس را یک اقدام خرابکارانه از سوی دشمنان دولت خواند و دستور آماده باش را به نیروهای مسلح برای مقابله با حملات احتمالی مخالفان پس از اتصال دوباره شبکه برق داد.

این اظهارات درحالی است که انتقادها از رئیس جمهوری ونزوئلا به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی مردم افزایش یافته است و نیکلاس مادورو از بازرسی‌ ها و نظارت‌ های اقتصادی سختگیرانه‌ و وادار کردن شرکت ها برای کم کردن قیمت هایشان و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار و کاهش نرخ تورم خبر داده است.

کنگره ونزوئلا لایحه ای را تصویب کرده که بر اساس آن به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور فرصتی یک ساله برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مقابله با فساد داده شده است. بر اساس این حکم رئیس جمهوری ونزوئلا می تواند به مدت یک سال لوایحی را حتی بدون رایزنی با اعضای کنگره امضا کند که این حکم با استقبال حامیان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا خارج از مجمع ملی این کشور روبرو شد.

خبر دیگر اینکه وزارت خارجه آمریکا ضمن توجیه ناپذیر خواندن بازداشت پیمانکار آمریکایی در کوبا خواستار آزادی "آلن گروس" شد که به تامین تجهیزات ارتباط ماهواره‌ ای برای اپوزیسیون و جاسوسی و تلاش برای سرنگونی دولت متهم بوده و به 15 سال حبس محکوم شده است.