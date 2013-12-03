به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حیدری افزود: این حوادث کوهستان به ترتیب ۱۷ مورد در استان تهران، ۱۶ حادثه در استان اصفهان، ۱۱ مورد در استان مازندران و ۷۹ حادثه در سایر استان های کشور ثبت و گزارش شده است.

وی گفت: در اجرای عملیات امدارسانی به کوهنوردان مصدوم، ۸۰ نفر از آنان با استفاده از تکنیک های نجات فنی از ارتفاعات معلق نجات یافتند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: این شمار کوهنورد به دلیل به همراه نداشتن تجهیزات مناسب کوهنوردی و بی توجهی به شرایط جوی و اقلیمی مناطق کوهستانی در ارتفاعات دچار مصدومیت شده اند.

حیدری توضیح داد: ۹۰ درصد از حوادث به وقوع پیوسته در کوهستان به دلیل نبود ایمنی برای کوهنوردان در این مناطق رخ داده است.

وی افزود: نصب علائم و هشدارها در کوهستان به فاصله هر ۵۰ یا ۱۰۰ متر می تواند در هدایت کوهنوردان و کوهپیمایان موثر باشد.

حیدری از همه کوهنوردان اعزامی به مناطق کوهستانی خواست هنگام صعود به مناطق کوهستانی ضمن به همراه داشتن پوشاک کافی و مناسب فصل و همچنین آگاهی از وضعیت آب و هوایی مناطق صعود، از مسیرهای مشخص برای صعود و فرود به ارتفاعات کوهستانی استفاده کنند.