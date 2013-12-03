به گزارش خبرگزاری مهر ، در واکنش به حمایت ولید بن طلال شاهزاده سعودی از مواضع رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران ، عبد الله النفیسی اندیشمند کویتی خطاب به وی گفت: شما چه حقی دارید که به جای اهل تسنن صحبت کنید.

النفیسی در واکنش به اظهارات طلال در فیس بوک خود نوشت: ولید بن طلال شیخ الازهر نیست که به جای اهل سنت سخن بگوید.

وی در ادامه خطاب به طلال نوشت: تو تحت هيچ شرایطی حق نداری به نیابت از مسلمانان سخن بگوئی زیرا تو این صلاحیت را نداری از سوی مسلمانان اظهار نظر کنی .

در پی تهدید ات اخیر رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی به ایراان ، ولید بن طلال شاهزاده ثروتمند سعودی و صاحب شبکه العربیه در پاسخ به سوال خبرنگار وال استریت که از او پرسد آیا کشورهای عربی از حمله رژیم صهیونیستی به ایران حمایت خواهند کرد پاسخ داده بود: آنها در محافل عمومی مخالفت خواهند کرد اما در محافل خصوصی حمایت خواهند کرد.