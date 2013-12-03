به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان در زنجان افزود: برای جلوگیری از تولد نوزاد معلول یک برنامه ریزی ده ساله صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: طبق آمار جهانی تعداد معلولین به پانصد میلیون نفر می رسد و آمار دقیقی در ایران وجود ندارد.

متخصص ژنتیک مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان گفت: 4 درصد زایمان مادران منجر به تولد نوزادان معلول می شود و این برای پزشکان آمار بالایی است.

بیگلری بر لزوم توجه به ضعف های عضلانی حاملگی در سنین بالای 35سال و نقص های مادرزادی و ازدواج های فامیلی، اختلال در رشد و شکل و قیافه غیر طبیعی برای والدین پیش از اقدام به حاملگی تاکید و به این افراد مراجعه به مشاوران ژنتیک را توصیه کرد.

وی تاکید کرد: معلولیت نوعی محدودیت جسمی و حرکتی یا ذهنی است که مانع از انجام اقدامات همچون سایر انسان می شود.

متخصص علوم ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: ازدواج های فامیلی، نقص های متعدد مادرزادی ، حاملگی زنان دارای بیش از 35 سال، نازایی، سقط های متعدد، مرده زایی، سابقه اختلال سوخت و ساز مواد در افراد خانواده، اختلال رشد و شکل و قیافه غیر طبیعی از جمله نشانه های افراد دارای احتمال زایمان نوزاد ناهنجار یا معلول است.