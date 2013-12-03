به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان روز سه شنبه در حاشیه برپایی این نمایشگاه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با موضوع عفاف و حجاب در موزه زاهدان اظهار داشت: گوهر وجودی انسان ارزشمندترین و گرانمایه ترین چیزی است که از جانب خداوند به ودیعه گذارده شده است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی با بیان اینکه هر متاع ارزشمندی نیازمند به مراقبت دارد افزود: گوهر ارزشمند وجود انسان نیز از این نگهبانی و مراقبت بی نیاز نیست.

وی با بیان اینکه حجاب به عنوان صدفی از گوهر ارزشمند انسان ها محافظت می کند ادامه داد: با توجه به این تفسیر حجاب حکم همان نگهبان گوهر وجود انسان را دارد.

وی با اشاره به اینکه حجاب برای زن مسلمان مصونیت به همراه دارد اظهار داشت: حجاب در قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد به طوری که درسوره های نور و نساء بر آن تاکید فراوان شده است.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: اسلام حق ورود بر متن جامعه را به زنان داده اما پوشش و فضا سازی را نیز پیشنهاد کرده است اما در دنیای غرب با دادن آزادی مطلق به زنان از آنها برای عیاشی سوء استفاده می شود.



