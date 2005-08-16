به گزارش خبرگزاري "مهر" مسابقات واليبال دسته دوم قهرماني كارگران كشوركه از روزپنجشنبه بيستم مردادماه درمجموعه ورزشي كارگران شهرستان سمنان و با حضور 12 تيم از استانهاي ايلام، زنجان، چهارمحال و بختياري ، گيلان ، كرمان، لرستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، بوشهر، سمنان و منطقه كارگري كاشان آغاز شده بود روز گذشته با راه يابي تيم هاي سمنان و لرستان به مسابقات واليبال دسته اول قهرماني كارگران كشور پايان يافت.

درآخرين روز از برگزاري اين مسابقات بعدازظهر دوشنبه ابتدا و درديدار رده بندي دو تيم كاشان و گيلان به مصاف هم رفتند كه درپايان تيم گيلاني توانست با نتيجه 3 بر 2 حريف كاشاني خود را شكست دهد و عنوان سومي اين مسابقات را از آن خود كند. اما آخرين رقابت انجام شده بين دو تيم لرستان و سمنان بود كه تيم لرستان توانست با نتيجه 3 بر 2 تيم ميزبان را شكست دهد و عنوان قهرماني اين دوره از رقابتها را بدست آورد.