سوء استفاده از فضاي مجازي: تهديد جهاني عليه صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حاضر خلاصه اي از سخنراني جوزف آردي تراني رئيس اتحاديه امنيت ملي و اطلاعات (سازماني غير انتفاعي) است كه در كنفرانس دفتون درجمع 8000 نفر از كارشناسان رايانه اي و هكرها ارائه شده است.

متن اين سخنراني در 28 اكتبر 2013 در آسيا تايمز منتشر شده است که خلاصه آن در زیر می آید:

فضاي مجازي تهديدي عليه امنيت ملي كشورها است. زيرا اين حوزه رشد زيادي داشته و اثر مستقيم بر اقتصاد، منافع دفاعي و سياست داخلي كشورها بر جاي مي گذارد. هكرها با انگيزه هاي سياسي و اجتماعي به منظور اعمال مجرمانه عليه دولتها و بازيگران غيردولتي با استفاده از نفوذ مجازي و حملات سايبري به سرقت اطلاعات اقتصادي و يا جاسوسي مي پردازند و يا به شكل افراطي از اين فضا به عنوان سلاح بالقوه كشتار جمعي استفاده مي كنند.

پيمان منع گسترش و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رسيدگي به مسائل هسته اي تأسيس گرديد ولي در مسائل مربوط به حوزه سايبري سازماني مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي و پيماني مانند ان پي تي وجود ندارد.

برخي از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و انجمن هاي محلي درخصوص آينده حكمراني اينترنتي مباحثي را مطرح نموده اند ولي حداقل پيشرفت را داشته اند. علاوه برآن در تعريف فضاي مجازي اختلافاتي وجود دارد ولي بر محدود نشدن اين فضا به مرزهاي ملي توافق وجود دارد.

در عصر اطلاعات جهاني بين رايانه ها، اينترنت و جنبه هاي گوناگون اجتماعي، آموزشي، مراقبت هاي بهداشتي و رشد اقتصادي فاصله اي وجود ندارد و هيچ حوزه اي از نفوذ فضاي سايبري در امان نيست.

رابرت نيك از نويسندگان شوراي روابط خارجي آمريكا معتقد است كه دستاوردهاي بزرگ درتوليد اقتصادي در طول دودهه اخير ارتباط مستقيمي با كاربرد اينترنت براي ارتباطات، برون سپاري و همكاري دارد و كنترل فرآيند اي صنعتي، بين المللي شدن و افزايش تجارت جهاني در دوبعد كالا و خدمات بدون اينترنت به عنوان تكنولوژي مهم امكان پذير نيست.

ولي در عين حال فضاي سايبري ظرفيت فراواني براي ضربه زدن به منافع كشورها دارد. فضاي مجازي اين امكان را دارد كه علاوه برسرقت مالكيت معنوي، براي حمله به زير ساخت هاي حياتي كشورها از قبيل شبكه برق، تامين آب، سيستم هاي ايمني حمل ونقل هوايي، ارتباطات، سيستم هاي مالي و حتي حملات بيولوژيكي و هسته اي استفاده گردد. از لحاظ تئوريك هركشور، شخص حقيقي و سازمان اگر دانش و ظرفيتش را داشته باشد مي تواند اين حملات را انجام دهد و اين حوزه با وضعيت سلاحهاي هسته اي قابل مقايسه نيست.

زيرا تعداد محدودي ازكشورها داراي سلاحهاي هسته اي هستند و اگر كشوري از آن استفاده كند كشورهاي ديگر تلافي خواهند كرد. داشتن تكنولوژي هسته اي براي حملات هسته اي بازدارنده است ولي در خصوص حملات سايبري اينگونه نيست زيرا منشا حمله كمتر مورد شناسايي قرار مي گيرد. براي همين حملات سايبري، جذابتر است.

حملات سايبري اخير به كره جنوبي، عربستان سعودي، گرجستان و ايالات متحده آمريكا گوياي همين نكته بود. چنانچه شوراي روابط خارجي در گزارش اخيرش به نيروي مستقل امنيت فضاي مجازي اشاره كرده است و اعلام نموده چالش هاي فضاي مجازي موضوع جهاني است و اثرات تصميم هاي ملي محدود به يك كشورخاص نشده و نه تنها بر كاربرها، شركت ها، سازمان هاي غير دولتي و سياست گذاران در ساير كشورها اثرمي گذارد بلكه بر سلامت، ثبات، انعطاف پذيري و يكپارچگي شبكه جهاني اينترنت تاثير گذار است. رهيافت بين المللي به امنيت فضاي مجازي بسيار حياتي است و مملو از چالش هايي مانند متعادل نمودن تجارت آزاد با چارچوب مقررات بين المللي، حفاظت از مالكيت معنوي، بالابردن و ترقي امنيت ملي، شامل امنيت زير ساخت هاي حياتي و حفاظت از زير ساخت ها در زماني كه استاندارهاي ملي متفاوتي در اين حوزه وجود دارد.

فرمان اجرايي بهبود امنيت زيرساختهاي حياتي فضاي مجازي آمريكا اينگونه بيان مي كند كه تهديدات سايبري به زيرساختهاي حياتي رشد داشته و چالش عمده اي است كه بايد با آن مواجه شد. امنيت ملي و اقتصادي ايالات متحده به عملكرد قابل اعتماد زير ساختهاي حياتي ملي در مواجهه با اينگونه تهديدات بستگي دارد.

اين چالش ها جامعه بين المللي و دولت هاي عضو و كاربرهاي هاي فضاي مجازي را كه مقاصد استفاده صلح آميز از اين حوزه را دارند را به ايجاد ديوار حائل جهت جلوگيري از حملات سايبري دشمن الزام مي كند. مسائل سايبري به وجود يك سازمان بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده اي مانند ان پي تي براي نظارت و مديريت و كنترل كاربرد فضاي مجازي نياز دارد. سازماني كه نه تنها برفعاليت هاي سايبري نظارت كند بلكه استفاده صلح آميز از فضاي مجازي و بهره برداري از اين تكنولوژي را تشويق نمايد.

ترجمه و تلخیص: مهدی پورحسنی