به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم استاندار قزوین در احکام جداگانه ای شهرداران سیردان و نرجه را منصوب کرد.
در احکام استاندار قزوین آمده است: با پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای سیردان و نرجه و به استناد تبصرة سه بند يك مادة 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، آقایان جواد پيرمردوند چگينی به عنوان شهردار سيردان و مهدی بیات نیا به عنوان شهردار سيردان برای مدت چهار سال منصوب می شوید.
اميد است با اتكال به خداوند منان و استفاده از امكانات مادی و معنوی در راستای پيشبرد دقيق سياستهای عمومی دولت با همكاری متقابل مسؤلان محلی درانجام وظائف محوله و خدمت به مردم شريف این شهرها موفق و مؤيد باشيد.
قزوین - خبرگزاری مهر: با حکم استاندار قزوین شهرداران جدید شهرهای سیردان و نرجه منصوب شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم استاندار قزوین در احکام جداگانه ای شهرداران سیردان و نرجه را منصوب کرد.
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