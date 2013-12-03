به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم استاندار قزوین در احکام جداگانه ای شهرداران سیردان و نرجه را منصوب کرد.



در احکام استاندار قزوین آمده است: با پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای سیردان و نرجه و به استناد تبصرة سه بند يك مادة 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، آقایان جواد پيرمردوند چگينی به عنوان شهردار سيردان و مهدی بیات نیا به عنوان شهردار سيردان برای مدت چهار سال منصوب می شوید.



اميد است با اتكال به خداوند منان و استفاده از امكانات مادی و معنوی در راستای پيشبرد دقيق سياستهای عمومی دولت با همكاری متقابل مسؤلان محلی درانجام وظائف محوله و خدمت به مردم شريف این شهرها موفق و مؤيد باشيد.

