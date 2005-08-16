نيروي مقاومت بسيج سالروز بازگشت آزادگان را گرامي داشت

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه با اشاره به اينكه اكنون در پانزدهمين سالگرد ورود آزادگان عزيز به آغوش ملت نيز حلاوت و شيريني اين پيروزي در كام مردم خداجوي ما تازگي دارد از رشادت دلاور مردان آزاده با عنوان تجلي ايمان خالص به اسلام ناب محمدي (ص) تجليل گرديده است.

نيروي مقاومت بسيج در فراز ديگري از اين اطلاعيه عظمت انقلاب اسلامي و امت شهيد پرور ايران در منطقه و جهان را نتيجه ايستادگي هاي توام با آگاهي جوانان غيور اين مرز و بوم در اردوگاهها و شكنجه گاه هاي حكومت مزدور و دست نشانده صدام جنايتكار دانسته و بر حفظ و ترويج فرهنگ ايثارگري در سطح جامعه خصوصا جوانان تاكيد كرده است.

در پايان اطلاعيه مذكور، نيروي مقاومت بسيج آساني و گشايش را بر اساس فرموده قرآن كريم نتيجه تحمل سختي ها و ايستادگي در مقابل فشارها و جوسازي ها دانسته است.