به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان، به سه موضوع مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: ایجاد کارخانه بازیافت در زنجان جزو یکی از این موضوعات است.



وی با بیان اینکه بر اساس برنامه مصوبه در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت باید این کارخانه احداث شود ادامه داد: بر اساس این برنامه دفع غیر اصولی زباله ممنوع است.



عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر زنجان باید در اجرای این برنامه محوریت داشته باشند گفت: برای راه اندازی این کارخانه فراخوان لازم نیز اعلام شده و تا پایان ماه جاری فرصت است.



امیدی با بیان اینکه برای ایجاد پروژه اشراق باید تصمیمات لازم اتخاذ شود ادامه داد: با همکاری کارشناسان شهرداری، نمایندگان اداره محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت زنجان موضوع در دست بررسی قرار دارد و در اولین فرصت برای احداث آن اقدام می‌شود.



وی به کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری پروژه اشراق زنجان اشاره کرد و افزود: این موضوع مورد بحث دقیق کارشناسان قرار گرفته است.



عضو شورای شهر زنجان تاکید کرد: باید سرمایه‌گذار مناسب به استان زنجان تزریق شود و این شرکت برای ایجاد پروژه اشراق هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است.

امیدی از اجرای طرح ایجاد پله برقی مکانیزه در شهر زنجان خبر داد و گفت: شرکت فتح الماس پیشنهاد ایجاد این پل را مطرح کرده است.



وی با اشاره به اینکه برای ایمنی مردم در کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری هزینه و منابع مالی شهرداری زنجان 40 درصد هزینه را تقبل کرده گفت: 20 درصد هزینه تبلیغات این پل نیز در اختیار شرکت سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.