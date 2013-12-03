به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی، ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده ابرکوه اظهار داشت: زنان مشکلاتی دارند که در حیطه های فردی، خانواده و اجتماع، قابل دسته بندی و بررسي است.

وی بيان كرد: معتقدم برخی از مسائل پیش آمده و آسیب ها در حیطه زنان، ناشی از سیاست های غلط و یا از روی اجبار است که به مرور زمان به صورت فرهنگ درآمده است.

پورقیومی ادامه داد: نمونه آنها، توقع داشتن تحصیل کنندگان دانشگاه ها برای پیدا کردن کار توسط دولت برای آنها است در صورتی که باید پذیرش ها بر مبنای امکانات کاری بعد از تحصیل صورت پذیرد.

به اجرا گذاشتن مهريه و نفقه كم كم به فرهنگ براي قشر بانوان تبديل شده است

وی که مسئولیت دفتر حل اختلاف خانواده را بر عهده دارد، يادآور شد: متأسفانه در حیطه مسائل خانوادگی نیز دچار برخی از مسائل شده ایم و اين مشكلات کم کم به فرهنگ تبدیل می شود و نمونه آن به اجرا گذاشتن مهریه و نفقه توسط خانم ها است که اگر چه حق آنان است ولی باعث ناپایداری خانواده ها می شود.

پورقیومی بيان كرد: یکی از مسائل درون خانواده ها نیز، هم کلام نشدن زن و شوهرها با یکدیگر است و این مسئله نیازی است که اسلام به عنوان یک دین کامل به آن بها داده است اما متأسفانه بی توجهی به این مسئله، افراد را دچار مشكل كرده و گره هايي كور در زندگی مردم ايجاد كرده كه كم كم به عقده هاي رواني تبديل مي شود.

وی خاطرنشان كرد: تحقیر و توهین زنان در خانواده ها نیز ناشی از همین فرهنگ سازی های غلط است.

ازدواج هاي زودهنگام و گاهي اجباري در ابركوه مشكل ساز شده است

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان ابركوه همچنين بيان كرد: یکی دیگر از مشکلات بانوان در ابرکوه، ازدواج های ناپخته، زودهنگام و گاهي اجباری است.

وی با اشاره به نقش مشاوره‌ها در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: مراکز مشاوره اختصاصی ویژه بانوان در ابرکوه بسیار کم است ضمن اينكه هیچ سایت خبری در مورد زنان ابرکوه وجود ندارد که با ارائه مشاوره، راهنمای اين قشر در حل مسائل متعدد آنها باشد.

پورقیومی ادامه داد: به نظر می رسد که مشاوران مدارس نیز تنها به مشاوره تحصیلی اکتفا می کنند و در مورد تشكيل زندگي، مهارت هاي زندگي، نحوه برقراري ارتباط، وظايف زن و شوهرها در قبال يكديگر، برخوردهاي صحيح، نحوه انتخاب همسر، معيارهاي همسرگزيني و ... يا اطلاعات لازم را ندارند و يا در اختيار دانش آموزان قرار نمي دهند.

زنان موفق به عنوان الگو به جامعه زنان معرفي شوند

وی تاكيد كرد: از طرف دیگر، بانوان موفق در عرصه های مختلف نیز مورد توجه جدی قرار نمی گیرند در حالي كه اين افراد مي توانند به عنوان يك الگو به قشر زنان معرفي شوند و به آنها راهكارهاي جديد براي پيشرفت و موفقيت ارائه دهند.

پورقیومی همچنين با اشاره به فعالیت های بهزیستی و دادگستری در ارائه مشاوره به صاحبان پرونده های طلاق بيان كرد: حرکت خوبی انجام شده است اما سئوال این است که چرا این مشاوره ها تنها در چنین مبحثی صورت می گیرد و مباحث کوچکتر دیگر چون نفقه، مهریه، حضانت و تمکین در این برنامه ها دیده نمی شود.

اين نشست با حضور فرماندار ابركوه، مشاور امور بانوان استاندار يزد و جمعي از مسئولان اين شهرستان برگزار شد.