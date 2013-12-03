به گزارش خبرنگار مهر، علي مرگدري عصر سه شنبه در مراسم توديع و معارفه رئيس جهاد كشاورزي استان گلستان افزود: كشاورزي مهمترين صنعت مردم استان است و بيشتريت بخش اشتغال را در سطح استان تشكيل مي دهد از اين رو در اولين اوليت قرار دارد.

وي ادامه داد: بايد در اين بخش تولید بسيار تلاش شود و تمامي كاركنان جهاد عزم خود را در جهت توسه كشاورزي استان جزم كنند.

وي اذعان داشت: گلستان بر اساس سند آمايش به ترتيب اولويت بر 4 محور، كشاورزي، صنايع وابسته و پيوسته كشاورزي، گردشگري و حوزه تجارت و بازرگاني استوار است.

مرگدري تصريح كرد: براي ارائه خدمت مناسب مدير به به مردم ، مساعدت و همكاري مجموعه سازمان جهاد كشاورزي ضروري است زيرا تنها تدبير و تلاش مدير جهت پيشبرد اهداف سازمان كافي نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه مباحث كشاورزي را در 2 محور بايد پيش برد افزود: بهره وري از امكانات و پيشبرد سياستهاي كلي و ملي اولين محور و ايجاد فضايي مناسب جهت حداكثر بهره گيري ازحداقل ها دومين محور براي توسعه بحث كشاورزي مي باشد.

گفتني است مراسم توديع ومعارفه رئيس جهاد كشاورزي استان گلستان با حضور مسئولين شهرستاني و استاني در سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار شد.

