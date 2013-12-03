سرهنگ اسکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون 982 دستگاه خودرو دارای جریمه معوق در سطح محورهای مواصلاتی استان لرستان توقیف شده است.

وی بیان داشت: این خودروها دارای جریمه معوق بالای 10 میلیون ریال بودند.

سرپرست پلیس راهور استان لرستان افزود: در راستای اجرای ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم توقیف از طریق سیستم راهور صادر و مالکان این خودروها شناسایی و طی فراخوان مکلف به پرداخت جریمه خود شدند.

سرهنگ اسکینی با بیان اینکه فراوانی توقیف خودروها و مبالغ معوق جریمه نشان دهنده عدم رعایت و نقض مقررات راهنمایی و رانندگی توسط این افراد است افزود: در صورتی که در مهلت مقرر 60 روزه نسبت به پرداخت مبالغ جریمه خود اقدام نکنند جریمه آنها دو برابر می شود.