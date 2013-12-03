به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار و نشست مشترك كه محمد احساني معاون آثار و فعاليت هاي سينمايي، حبيب ايل بيگي مدير عامل انجمن سينماي جوانان و محمد رسول صادقي مدير كل روابط عمومي سازمان سينمايي، ايوبي را همراهي مي كردند محمد حمزه زاده قائم مقام حوزه هنري، سهيل جهان بيگلري رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري و فريد فرخنده كيش معاون فرهنگي هنري سازمان سينمايي حوزه هنري حضور داشتند.
در ابتداي اين نشست كه به ميزباني حوزه هنري برگزار شد، محسن مومني شريف ضمن ارائه گزارشي از عملكرد حوزه هنري در بخش هاي مختلف – به ويژه در حوزه سينما – ابراز اميد واري كرد با تعامل شكل گرفته ميان حوزه هنري و سازمان سينمايي موانع و مشكلات مشترك اين دو نهاد در كوتاه ترين زمان ممكن و در سايه تفاهم و همكاري حل و فصل شود.
حجت الله ايوبي نيز بر عزم جدي سازمان سينمايي بر تعامل بيشتر با حوزه هنري در عرصه هاي توليد، عرضه، پخش و اكران تأكيد و ابراز اميدواري كرد كه به زودي دغدغه هاي مشترك ميان حوزه هنري و سازمان سينمايي در قالب برگزاري كارگروه ها و عقد تفاهم نامه هاي مشترك مرتفع شود.
نظر شما