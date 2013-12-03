به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستم زاده امروز ضمن بازدید از فرمانداری شهرستان اشتهارد در جریان مسائل و مشکلات در حوزه اداری و منابع انسانی این این شهرستان قرار گرفت.

ضرورت استقرار کلیه دستگاه های اداری و خدمت رسان در اشتهارد

وی در این بازدید با اشاره به فقدان تعدادی از دستگاه های اداری تأکید کرد: جهت رفاه حال مردم و ارائه خدمات مطلوب تر نیاز است که هر چه سریعتر سایر دستگاه های خدمت رسانی که در این شهرستان مستقر شوند.

چارت سازمانی دستگاه های اداری باید ابلاغ شود

رستم زاده درباره چارت سازمانی دستگاه های اداری نیز گفت: تشکیلات سازمانی با ابلاغ چارت اداری تکمیل می شود و تکمیل چارت اداری به نوعی زمینه ساز ارائه سایر خدمات مورد نیاز خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز افزود: این ضرورت به صورت ویژه در دستور کار این معاونت قرار خواهد گرفت و مقدمات آن در وزارت کشور پیگیری می شود.

وی در این سفر از بازدیدی نیز از بخشداری، مرکز تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی شعبه اشتهارد داشت و در جریان مشکلات موجود در حوزه منابع انسانی، اعتبارات تخصیص یافته به فرمانداری و بخشداری ها و همچنین وضعیت ساختمان های اداری شهرستان اشتهارد در جریان این بازدید مورد اشاره قرار گرفت.