به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در حاشیه جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری برگزاری نشست های محله ای در مناطق مختلف شهر خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است که بنا داریم به دنبال برگزاری این نشست ها یک گردهمایی بزرگ نیز با حضور جوانان محلات مختلف شهر برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش یکی از مطالبات جوانان بوده که در حاشیه نشست های محله ای مطرح شد، افزود: برنامه ریزی شده است که این گردهمایی اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفندماه سالجاری برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این همایش در مقایسه با دیگر برنامه های مجمع مشورتی با کمی تفاوت برگزار می شود، افزود: برنامه ریزی شده است که ابتدا کمیسیون های مختلف برگزاری این همایش متشکل از خود جوانان تشکیل شود.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: پس از تشکیل کمیسیون ها سوالات مورد نظر جوانان در بخشهای مختلف جمع آوری شده و پس از بحث و بررسی نتایج آن توسط رئیس کمیسیون در همایش عمومی ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: در این راستا کمیته ای متشکل از چهار نفر از اعضای مجمع مشورتی جوانان لرستان برای شناسایی جوانان در محلات مختلف سطح شهر به منظور حضور در همایش تشکیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: همچنین دیگر بخشهای همایش اعم از نحوه اداره، برنامه های جنبی، تعداد کمیسیون ها، نحوه جمع آوری سوالات و ...در حال بررسی در این مجمع است.

حجت الاسلام میرعمادی از تشکیل جلسه ای با "جوان یاوران" عضو مجمع مشورتی خبر داد و افزود: در این جلسه برآورد هزینه های این گردهمایی بزرگ صورت خواهد گرفت.