حجت الاسلام محمد مهدی پور فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: در این دیدار مسائل و مشکلات حوزه گردشگری بیان و راهکارهای لازم نیز صادر شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به پتانسیل و زیر ساختهای ساختهای بالقوه گردشگری که در شهرستان‌های دشتی و تنگستان وجود دارد نیاز است در این حوزه کارهای بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: در این دیدار در خصوص تامین اعتبار برای موزه شهید رئیسعلی دلواری، مسجد جامع کاکی، قلعه زائرخضر خان اهرم، قلعه محمد خان دشتی، قلعه داراب خان شنبه، منطقه گردشگری شیرینه و زیرساخت‌های آبگرم میر احمد مواردی مطرح شد که دکتر نجفی با نظر مساعد دستورات لازم را صادر کردند.

ایجاد تحول در حوزه گردشگری شهرستان‌های دشتی و تنگستان

پور فاطمی تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص این اعتبارات تحول عظیمی در حوزه گردشگری در شهرستان‌های دشتی و تنگستان شاهد باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دیدار دیروز خود با معاون وزیر و رئیس نوسازی و مدارس کشور چه مواردی مطرح شد نیز گفت: در این دیدار صمیمی مبلغ سه‌میلیارد ریال برای تجهیزمدارس دشتی اختصاص یافت.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این مبلغ 150 میلیون تومان به هنرستان سعدی خورموج و 50 میلیون تومان دیگر نیز به مدارس کاکی و خورموج در قالب وسایل سرمایشی اختصاص یافت.